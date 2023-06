Louis Vuitton inaugura seu primeiro lounge de aeroporto no mundo

Aeroin

A Qatar Airways é conhecida por oferecer uma experiência de viagem de luxo. Esta vez, a empresa deu um passo além, unindo forças com a marca de luxo Louis Vuitton para abrir seu primeiro lounge do mundo em um aeroporto, no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar. O local oferece amenidades exclusivas como comida preparada por estrelas Michelin, um mordomo pessoal e muitas outras atrações.

Lounge da Louis Vuitton no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar - Divulgação

Localizado no topo da loja Qatar Duty-Free, o Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno está cercado por um jardim tropical e oferecerá aos passageiros da Qatar Airways First e Business Class um ambiente de luxo e refinado. O novo lounge tem acesso por um elevador na parte traseira do duty-free, com seus interiores luxuosos e modernos, e foi projetado para elevar a experiência geral de qualquer viajante.

As peças de arte, cadeiras acolchoadas e bebidas de destilados premium destacam o lounge. Juntamente com classe e sofisticação, o ambiente oferece às pessoas uma experiência culinária única. Preparados pelo chef Yannick Alléno, que já recebeu doze estrelas Michelin em toda sua carreira, os pratos do cardápio têm o objetivo de satisfazer todos os gostos e são o ponto alto da experiência.

Há desde saladas e sanduíches quentes, sushi e caviar, até carpaccio de lagostim, ombro de cordeiro confitado e arroz pilaf com frutas secas e especiarias. Mais do que os viajantes, o lounge também está destinado a convidados VIP da Louis Vuitton.

O projeto do Louis Vuitton Lounge representa o nono projeto culinário da marca desde 2020. Além disso, o projeto também representa o segundo lounge da Qatar Airways no "The Garden", espaço de 7.000 m² aberto em abril.