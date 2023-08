Temporada de cruzeiros 2024 no Brasil: veja preços, datas e rotas dos navios

São Paulo

Para quem é fã de cruzeiros, o próximo verão promete. De acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a Clia Brasil, a temporada no litoral brasileiro terá 195 dias de duração e vai disponibilizar 840 mil leitos, um crescimento de 7% em relação ao ano passado.

Nove navios, sendo seis da MSC e três da Costa Cruzeiros, vão percorrer os portos de Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itajaí (SC), Maceió (AL), Salvador (BA) e Paranaguá (PR). A temporada também terá mais companhias internacionais passando por aqui: 35 cruzeiros vindos de outros países farão suas escalas em 15 estados, do Amazonas ao Rio Grande do Sul.

Área externa do MSC Seaview - Ivan Sarfatti / Divulgação

De acordo com Marco Ferraz, presidente da Clia Brasil, a meta é chegar cada vez mais perto do recorde do verão 2011/2012, quando os cruzeiros nacionais receberam 805 mil passageiros —o último balanço ainda não foi fechado, mas dados preliminares da entidade indicam que a última temporada, encerrada em abril, transportou entre 650 mil e 700 mil pessoas.

Além de mais longa, a próxima temporada terá novidades. Em novembro, o navio MSC Grandiosa, um colosso de 181 mil toneladas, inaugurado em 2019, fará sua rota inaugural no Brasil. Com capacidade para 6.334 hóspedes e 1.704 tripulantes, a embarcação é a maior da história a navegar nas águas brasileiras.

O Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini - Concais, mais conhecido como Porto de Santos, continua sendo um dos mais concorridos. De acordo com Sueli Martinez, diretora de operações, 870 mil pessoas devem passar pelo terminal, entre passageiros embarcando, desembarcando ou apenas descendo dos cruzeiros para passear na cidade.

"A última temporada foi até 16 de abril, enquanto a próxima vai se estender até o dia 3 de maio. Para nós, isso representa cerca de 24 mil embarques e desembarques a mais", contabiliza a diretora.

Para dar conta da demanda, a Concais está ampliando o salão de despacho de bagagens em 40%. "Para os passageiros, vai representar menos aglomeração na hora de entregar as malas. As obras já estão em curso e estarão prontas antes do início da temporada", afirma Martinez.

Conheça, a seguir, os seis navios que têm embarques programados no porto de Santos e alguns roteiros à disposição na próxima temporada. As tarifas já incluem as taxas portuária e de serviço —como costumam ser atualizadas, devem ser checadas.



Costa

Diadema

Com 1.862 cabines, o navio tem áreas comuns com decoração inspirada em palácios. Entre os oito restaurantes e 11 bares, há um especializado em teppan yakis, uma pizzaria, uma steak house e uma cervejaria alemã. Para entreter o hóspede, há 11 piscinas e hidromassagens, pista de jogging, academia, teatro e spa. Uma das áreas infantis, para jogos em família, é dedicada à personagem Peppa Pig.

Quando: um roteiro de três noites, com saída em 15/12, vai de Santos a Ilhabela e retorna (a partir de R$ 1.744 por pessoa). No Natal, o navio sai no dia 24/12, com escalas no Rio de Janeiro e Salvador, e voltar no dia 30/12 (a partir de R$ 4.119 por pessoa). Para o Réveillon, o cruzeiro de oito noites, com escalas em Salvador e Ilhéus, estará ancorado no Rio de Janeiro durante a queima de fogos em Copacabana. Saída em 30/12, a partir de R$ 7.479 por pessoa.

Favolosa

Entre os seis restaurantes e 12 bares, há pizzaria, sorveteria e um sunset bar ao ar livre. Os menus do restaurante Archipelago levam as assinaturas de três chefs famosos já estrelados pelo Michelin: o italiano Bruno Barbieri, a francesa Hélène Darroze e o espanhol Ángel León. Nove piscinas e hidromassagens, spa, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e clube infantil entretêm os ocupantes das 1.508 cabines.

Quando: com embarque em Santos no dia 14/12, o cruzeiro de quatro noites com escalas em Balneário Camboriú e Ilhabela custa a partir de R$ 2.319 por pessoa. No Réveillon, o roteiro de sete noites, com saída no dia 27/12, passa por Itajaí (SC), Buenos Aires e retorna a Santos (a partir de R$ 5.624 por pessoa).

MSC Cruzeiros

Armonia

Em dezembro, o navio inicia a temporada no Brasil. Com cinco restaurantes, nove bares, uma gelateria italiana, três piscinas, hidromassagens e um spa balinês. Exclusivo para adolescentes, o Teens Club reúne jogos eletrônicos e analógicos, como mesa de pebolim. Ao ar livre, o Spray Park é um playground montado dentro de uma piscina infantil. Acomoda 2.620 hóspedes em 976 cabines.

Quando: o roteiro de sete noites, com escalas em Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, acontece em duas datas festivas: Natal, com saída em 20/12 (a partir de R$ 6.530 por pessoa); e Réveillon, com embarque em 27/12 (a partir de R$ 8.890 por pessoa). Pelo cruzeiro de três noites, com escala em Búzios e saída em 19/1, o passageiro paga a partir de R$ 2.038 por pessoa.

Grandiosa

O maior navio de cruzeiros a navegar pelo litoral brasileiro chega na próxima temporada. Com 2.421 cabines em 19 andares, tem 11 restaurantes de cinco especialidades, 21 bares e lounges, cinco piscinas e nove hidromassagens. Spa, teatro para shows ao estilo Broadway, boliche, área de games, cinema XD e área infantil da Lego compõem a área de lazer. Para completar, inclui uma galeria que funciona como shopping, com lojas de grife e restaurantes.

Quando: o cruzeiro inaugural de seis noites tem embarque no dia 26/11, com escalas em Ilha Grande, Búzios e Salvador (a partir de R$ 4.657 por pessoa). No dia 2 de dezembro, o roteiro de sete noites sai de Santos, passando por Búzios, Salvador e Maceió (a partir de R$ 3.790 por pessoa, com taxas).

Preziosa

Com cinco piscinas (uma com borda infinita), quadra poliesportiva, simulador Formula Racer, cinema 4D, teatro, academia, seis restaurantes e 17 bares, o navio será um dos primeiros a zarpar do porto de Santos. Entre as atrações estão spa balinês, discoteca exclusiva para adolescentes e área infantil com brinquedos Lego e Chicco. Há também o toboágua Vertigo, com 120 metros e um trecho que se projeta sobre o oceano.

Quando: em 29/10, um cruzeiro de quatro noites sai de Santos, passa por Ilhabela e Búzios e retorna a São Paulo (a partir de R$ 2.191 por pessoa).Outros 14 roteiros estão programados até abril —o mais longo, de sete noites, faz escalas em Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina (a partir de R$ 5.670 por pessoa).

Seaview

Projetado para turbinar a interação entre hóspedes e paisagem, o navio tem passarelas com piso de vidro no 16º deque, que revelam a vista do oceano. Ao todo, são cinco piscinas e 13 hidromassagens, entre elas, a piscina Sunset Beach, que se conecta ao convés superior por elevadores panorâmicos. Além de academia e spa, há duas tirolesas de 105 metros, teatro, parques infantis, boliche, cinema XD, simulador de F-1, lojas, seis restaurantes e 17 bares e lounges.

Quando: serão duas rotas com saída no dia 6/12. É possível optar pelo roteiro de duas noites, com embarque em Santos, escala em Ilhabela e desembarque no Rio de Janeiro (a partir de R$ 1.545 por pessoa). Quem preferir o roteiro de cinco noites, espicha a viagem até Búzios e retorna à capital fluminense (a partir de R$ 3.154 por pessoa).

Para mais informações e reservas nos cruzeiros, veja os sites costacruzeiros.com e msccruzeiros.com.br