Vai para Paris? Veja passeio a pé que passa por Torre Eiffel e Jardim de Luxemburgo

Nova York | New York Times

Este passeio em Paris com foco em flores é o favorito de Sandra Sigman, célebre florista e autora do livro "French Blooms", sobre o estilo distintamente francês de arranjo de flores. O passeio cobre quase cinco quilômetros e serpenteia entre os jardins, espaços verdes e floriculturas dos 6º e 7º "arrondissements" parisienses.

Avenida Champs-Elysees, em Paris - AFP/ Ludovic MARIN

"Adoro a abordagem francesa aos jardins", comentou Sigman, 56 anos. "Embora os espaços propriamente ditos sejam bastante formais em seu design, isso não impede as pessoas de relaxar e curtir sua beleza."

Comece no Campo de Marte. Este parque que cerca a Torre Eiffel está sempre cheio de flores, e se você chegar cedo, poderá escapar das multidões mais densas. A partir dali, siga na direção sudeste pela rua Saint-Dominique até a padaria e confeitaria Boulangerie Laurent B, um lugar de charme vintage sedutor. O canelé e o pain au chocolat são as preferências populares.

Continue Rue Saint-Dominique, que o levará até o centro da Esplanade des Invalides. Mais um parque que um jardim, ele proporciona um deslumbrante passeio panorâmico com museus e monumentos por todos os lados, como o Musée de L’Armée e o túmulo de Napoleão.

Saia da Esplanade des Invalides, ainda pela rua Saint-Dominique e siga em sentido leste até chegar à rua de Bellechasse. Ali, na esquina, fica a Adriane M. Fleuriste, com uma ampla exposição de flores ao ar livre. Nas palavras de Sigman, "é como se a loja propriamente dita não pudesse conter tanta beleza".

A caminhada de cinco minutos até a parada seguinte é linda: ande em sentido sudeste pela Rue Saint-Dominique até o Boulevard Saint-Germain, depois à direita no boulevard Raspail até chegar à rua du Bac para conhecer a Le 69 bac, floricultura belíssima cujo nome ecoa seu endereço. Você terá que procurá-la, mas saberá que a encontrou quando ver flores saindo do prédio para a rua. Siga as flores ao longo do corredor até chegar à entrada da loja.

A um quarteirão apenas de distância, dê uma passada na Barthélemy, uma das mais charmosas queijarias do bairro. Para o almoço, faça uma parada no Le Café Pierre Hermé, ao lado. Sente-se no pátio e peça o croque monsieur, um chá e um macaron de caramelo salgado. Recomendação de Sigman.

Depois do almoço, é hora das compras. Saindo do Le Café Pierre Hermé, volte para a rua du Bac, onde, em menos de dois quarteirões, você encontrará a La Maison du Bac, uma loja dedicada à arte dos artigos de mesa, repleta de vasos, tanto antiguidades quanto novos, perfeitamente próprios para arranjos de flores.

Continue na rua de Bac até a rua de Babylone, onde à sua direita você passará pelo Square Boucicaut, um parque pitoresco com carrossel. O trajeto daqui até a próxima parada não passa de 1,5 quilômetro, mas envolve uma série de curvas.

Da rua de Babylone, você entrará na rua de Sèvres rumo à rua du Four, depois na rua de Rennes e na rua de l'Abbaye, até chegar à rua de Furstemberg e à pequena floricultura Oz Garden, com uma seleção altamente incomum de flores e plantas, cuidadosamente organizada. Seus buquês de estilo orgânico parecem ter sido recém-colhidos no jardim.

O quadrado charmoso em torno da Oz Garden é composto de ruelas estreitas, quase escondidas, cheias de lojinhas independentes, incluindo a minúscula e perfumada loja de especiarias Compagnie Française. A partir daqui, vá pela rua de Seine até a rua de Tournon –apenas uma curta caminhada de 10 minutos— e chegue à Astier de Villatte, uma loja de antiguidades e utensílios de mesa selecionados com esmero.

Vasos nada convencionais são uma ótima maneira de acrescentar um toque de ousadia a seu design floral, e aqui você encontrará peças de porcelana lindamente trabalhadas. Vá até os fundos da loja para ver os pratos, vasos, sopeiras e muito mais que chegam do chão ao teto.

O Astier de Villatte fica de frente para o Palais du Luxembourg. Isso situa você perfeitamente para fazer um passeio descontraído pelo Jardim de Luxemburgo, parque parisiense clássico cheio de amigos fazendo piquenique, casais passeando de mãos dadas e crianças empurrando veleiros de brinquedo no laguinho dos patos.

Assim como o palácio, construído na década de 1610 para a rainha italiana Maria de Médici e inspirado no Palazzo Pitti de Florença, os jardins têm um ar de realeza. No verdadeiro estilo próprio dos jardins franceses, há sebes aparadas com precisão, flores singulares simetricamente posicionadas e plantas em urnas impressionantes.

Distância: 4,74 quilômetros.

Grau de dificuldade: fácil.

Bom para crianças? Os parques e jardins são ideais para crianças, mas as lojas não são voltadas a elas.

Tempo para percorrer: entre duas e quase cinco horas, incluindo paradas para fazer compras e comer.

Tradução de Clara Allain