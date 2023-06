Hotel Cipriani, em Veneza, é o melhor do mundo, segundo lista; veja os brasileiros do ranking

São Paulo | AFP

O melhor hotel do mundo é italiano. O Cipriani, em Veneza, ficou em primeiro lugar de acordo com a classificação do La Liste, novo guia de viagem que selecionou mil hotéis no mundo.

Os Estados Unidos dominam a lista com 263 estabelecimentos. The Peninsula, em Chicago, fica em 2º lugar, empatado com o Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, no México, e o Cheval Blanc, na ilha de St Barth, no Caribe.

La Liste elegeu Cipriani, em Veneza, o melhor hotel do mundo - Divulgação/Hotel Cipriani

L'Ermitage, de Beverly Hills, também nos Estados Unidos, fica empatado com o primeiro estabelecimento francês a aparecer na lista, o Cheval Blanc Saint-Barth, em Saint-Barthélemy. Ambos estão em terceiro lugar.

O Brasil também tem oitos representantes no ranking. O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), tem a melhor posição com nota 96,5 em 100. Os outros brasileiros da lista são: Fasano Boa Vista (Porto Feliz, SP), Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ), Uxua Casa Hotel & Spa (Trancoso, BA), Fasano Hotel (São Paulo, SP), Palácio Tangará (São Paulo, SP, Hotel Fasano (Rio de Janeiro, RJ) e Hotel Emiliano (São Paulo, SP).

La Liste consultou cerca de 300 guias de viagem, classificações e avaliações de clientes para determinar os mil melhores hotéis do mundo, de um total de cinco mil estabelecimentos analisados em 200 países.