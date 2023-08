Navio Costa Toscana leva exagero de cores aos exagerados Emirados Árabes

Doha, Abu Dhabi, Dubai e Mascate

São 19 andares que se equilibram sobre o mar —mas o correto é chamá-los de 19 "decks", alertam marinheiros mais experientes.

Mesmo assim, a cartela de Vonau permaneceu intacta na mochila, graças aos estabilizadores náuticos daquele que há pouco esteve entre os dez maiores navios de cruzeiro do mundo, o Costa Toscana.

O que pode trazer vertigem para alguns, porém, é o carnaval de cores, estampas, padrões, logotipos, luzes e cheiros que ornam a embarcação.

Turista aproveitam dia de sol a bordo do Costa Toscana - Eduardo Moura/Folhapress

Há quem olhe para tudo isso e chame de mau gosto. Designers chamariam de "kitsch". Gays de Twitter classificariam como "camp". Certos mineiros usariam o termo "barango". Outros mais ousados poderiam chamar até de cafona. Mas os habitués ressaltam que todo esse excesso faz parte da experiência de fazer cruzeiro. Opor-se é como pedir austereza a um palhaço, ou exigir terno e gravata num bloquinho de carnaval. Basta alguns dias a bordo do Toscana para entender isso.

Esse tipo de navio, na língua inglesa, usa os pronomes ela/dela (o Titanic era menina, inclusive). Não por acaso, grande parte dos mais célebres navios de cruzeiro do mundo recebe nomes que poderiam batizar drag queens ou outros tipos de rainha. Maravilha, Sinfonia, Grandiosa, Preciosa, Belíssima, Deliciosa, Fantasia, Esplêndida e Elizabeth 2ª são alguns exemplos, em tradução livre.

Ao longo de boa parte do ano, o Costa Toscana passeia pelo Mediterrâneo, mas entre dezembro e março, o navio faz um trajeto que sai de Dubai e passa por Abu Dhabi, Doha e Mascate. Para essa próxima temporada, a Costa Cruzeiros inaugura um pacote que inclui passagem aérea de ida e volta de Guarulhos para Doha, transfers terrestres, duas noites em hotel quatro estrelas na capital do Catar.

Para a próxima temporada desse trajeto, o pacote começa a partir de a partir R$3.578 por pessoa —sem passagem aérea, com tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias incluídas. São oito dias e sete noites. Todas as refeições estão incluídas. As próximas datas de saída nesse valor são: 16/12, 13/01, 20/01 e 27/01. A reportagem da Folha esteve presente nessa rota em março de 2023.

Para muitos brasileiros, a Península Arábica talvez não seja o destino de férias mais óbvio, mas optar por esse roteiro fora da curva certamente trará interessantes surpresas.

Este brasileiro em férias terá, como companheiros de navio, russos, árabes e muita gente que veio de longitudes bem distantes. Cobertos de estampas de grife e perfumes a base de óleo, eles exalam uma certa melancolia em alto mar. Eles pegam essa tristeza e, em vez de fazer pagode, preferem fazer silêncio --mesmo em grandes aglomerações. É uma calmaria interessante, rodeada por música pop e luzes neon. Ficam calados nos cassinos também. Na pista de dança, travam os quadris e dançam com os braços, os que dançam.

O Toscana consegue acomodar até 6.730 hóspedes em suas 2.663 cabines. Por isso, é claro que há outras nacionalidades mais barulhentas também, gente que rebola e ri alto. Tem de tudo.

Casal representativo da principal demografia dos cruzeiros; segundo a Cruise Lines International Association, 65% dos turistas de cruzeiro tinham mais de 50 anos entre 2018 e 2022 - Eduardo Moura/Folhapress

Num dia nublado em meio à calmaria do mar, o amontoado de cores e luzes néon não são capazes de evitar um certo ar de melancolia que acomete muitos passageiros. Não raro, vê-se pessoas sentadas nas beiradas das janelas, contemplando o mar e o céu acinzentados.

Nos dias em que o sol resolve sair, conseguir uma espreguiçadeira pode ser uma tarefa difícil, pois a concorrência é alta. De burkini, sunga de grife ou fio dental, o passageiro tem a sua disposição quatro piscinas, quatro jacuzzis e três toboáguas.

Algo que une grande parte dos passageiros, porém, é a idade. De acordo com a Cruise Lines International Association, 65% dos turistas de cruzeiro tinham mais de 50 anos entre 2018 e 2022, ao redor do mundo.

Fazer um cruzeiro no mar que separa o Irã da Arábia Saudita tem suas peculiaridades. Uma delas é receber um recado da administração, que pede aos passageiros para que não se assustem com os barulhos durante a noite, pois são apenas um exercício militar —o que pode causar estranheza aos brasileiros, mais habituados a belicismos com menos cerimônia.

Bagunceiros e sossegados podem aproveitar, no Toscana, quase duas dezenas bares e lounges e outros tantos restaurantes e cafés, muitos deles temáticos —Heineken Star Club & Bistrô, Campari Bar, Aperol Spritz Bar, Nutella at Costa, Ferrari Spazio Bollicine. Apesar de não ter nenhuma estrela Michelin, o navio tem menus assinados por chefs que, esses sim, têm estrelas Michelin.

A programação de eventos no navio é intensa, entre espetáculos e festas temáticas e um The Voice interno do navio. Tem ainda dois teatros e uma quadra poliesportiva, dessas de condomínio da Barra da Tijuca.

O navio não chega a ficar mais de 24 horas atracado em cada parada, com exceção de Dubai. Portanto, convém cronometrar bem o tempo de passeio em terra firme.

Em Mascate, por exemplo, o navio atraca no porto às 7h e vai embora às 17h. Antes de poder perambular pela cidade, o passageiro precisa passar pela imigração, o que pode demorar um pouquinho, a depender da fila. O famoso Mutrah Souq, um daqueles mercados tradicionais de especiarias, jóias e bugigangas, fica bem perto do porto, dá para ir a pé. Mas a Grande Mesquita do Sultão Qaboos, importante ponto turístico da capital do Omã, fica a cerca de 20 km do porto. Dependendo do horário e do trânsito, só o trajeto de ida pode beirar os 40 minutos.

Em Abu Dhabi, tem a Ferrari World, a Warner Brothers World a filial do Louvre. Na cidade, a reportagem topou um passeio off road pelas dunas do deserto e sofreu mais por antecipação do que por vertigem.

Doha, ainda cheirando a Copa do Mundo, possui uma bonita e moderna cenografia. Os espaços grandes e construções suntuosas, extremamente instagramáveis, dão a impressão de que há por ali mais prédios do que gente.

Dos quatro destinos contemplados pelo cruzeiro, Dubai talvez seja o mais célebre entre os brasileiros. Não é raro encontrar bandeiras verde-amarelas tremulando. Os comerciantes locais demonstram saber usar ao seu favor a aparente falta de consciência do soft power do Brasil no Sul Global, que ficam cheios de graça ao ver um emiradense cantar Michel Teló.

Os vendedores que perambulam pelas partes turísticas da cidade, assim que identificam que o turista é brasileiro, partem para gracinhas em português. "Bom, bonito e barato", "eu ama Brasil", menções a Neymar e a "Bolsonaro 22", "Palmeiras não tem mundial". Claro, quando um argentino passa esse mesmo vendedor arranha um espanhol e grita Maradona.



