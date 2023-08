Vai viajar para Bariloche? Veja o que fazer, o que comer e dicas para usar o câmbio

Bariloche

Bariloche segue como um dos destinos favoritos dos brasileiros, e não é à toa. Há apelo para todas as idades e perfis, de esporte radicais na neve a passeios tranquilos pelo centrinho comercial da cidade.

Outro ponto de destaque é o excelente custo benefício da culinária local, com porções generosas e fartura de carnes e peixes a preços atraentes, se considerada a desvalorização da moeda argentina frente ao real.

Nesta semana, a arrancada do deputado ultraliberal Javier Milei nas primárias das eleições fez o dólar disparar (em sua modalidade paralela, ele beira os 700 pesos) e os títulos da dívida argentina despencarem. O câmbio favorece o afluxo de turistas do Brasil, mas é preciso tomar certas precauções.

Com a inflação em alta é comum que os preços saltem de um dia para o outro.

Veja a seguir um guia prático para o viajante brasileiro que deseja ir ao destino de esqui na Argentina



O QUE COMER EM BARILOCHE

Diga adeus ao arroz e feijão de cada dia. Na cidade patagônica come-se muita carne vermelha, além de peixes, geralmente com batatas fritas ou massas —e antecedidos pelas tradicionais empanadas argentinas.

Em restaurantes, as chamadas ‘propinas’ (gorjetas) são esperadas, uma vez que não há taxa fixa de 10% de serviço cobrada diretamente pelos estabelecimentos. A conta final, no entanto, ainda deve fechar em valor inferior a restaurantes de qualidade similar em cidades como São Paulo.

Mesmo nos melhores restaurantes da região, como o Bechamel Club House, localizado no resort cinco estrelas Llao Llao, é possível desfrutar de porções fartas pagando-se menos ou o mesmo que se gastaria na capital paulista.

Quem gosta de chocolates e doces pode se deliciar na Mamushka, onde a procura é tamanha na alta temporada que as filas onipresentes são organizadas por senhas.

É possível fugir das aglomerações na igualmente boa Rapanui, que oferece ramas de chocolate a 1.000 pesos, e alfajores a 500 pesos. Mas é preciso atenção: os preços variam com agilidade —na primeira semana de julho, saltaram 100 pesos de quinta a domingo. Também eram cerca de 50 pesos mais caras na loja da franquia no aeroporto de Bariloche.

Antes da volta ao Brasil, vale ainda a visita a um dos supermercados da cidade como o La Anónima (Gobernador, Quaglia 311) para comprar doce de leite argentino (potes a 370 pesos).

O QUE FAZER EM BARILOCHE E ARREDORES?

Você quer brincar na neve? Com peso desvalorizado, Bariloche reconquista turistas brasileiros que vão ao Cerro Catedral, o mais famoso centro de esqui da região. No Cerro Otto, pode-se praticar tirolesa na neve, andar de teleférico e almoçar no restaurante giratório no topo da montanha nevada. No complexo de Piedras Blancas, as opções vão do esquibunda a um safári na neve.

Poucos de fato conseguem se equilibrar no esqui a ponto de descer uma montanha em alta velocidade deslizando com os cabelos ao vento, mas quem almeja fazê-lo agora também tem a opção de praticar o esporte na noite nevada da Patagônia.

No Winter Night, experiência oferecida aos brasileiros pela operadora de turismo CVC, é possível fazer aula de iniciante de esqui antes de se arriscar numa das pistas do local. No final de uma delas, um domo iluminado recebe os esquiadores cansados em um restaurante com música ao vivo e bar.

Mães e pais cansados também podem aproveitar um chocolate quente em cafeterias aquecidas na maioria das montanhas nevadas de esqui ou visitar a Cervejaria Patagonia, bar-restaurante que oferece menu degustação de versões variadas da bebida, produzidas no local.

Casais apaixonados podem curtir os vinhos e chocolates argentinos ao pé de uma lareira num chalé ou hotel boutique na charmosa Villa La Angostura. Amantes da natureza, solitários ou em grupo, vão gostar das belas vistas em passeios lacustres pela região e o imperdível Caminho dos Sete Lagos, entre Bariloche e San Martín de Los Andes.

O Caminho dos Sete Lagos, entre Bariloche e San Martin de Los Andes, pode ser feito de carro em uma viagem com paisagens impressionantes na famosa Rota 40 - Suzana C.P

Quem prefere não se aventurar na neve pode ainda circular pelo Centro Cívico de Bariloche. Se as lojas da famosa rua Mitre não atraírem pelos preços salgados de itens como roupas de frio, decorações e sapatos, ainda assim é possível conferir opções gastronômicas variadas, divertir-se no Casino Club ou caminhar na av. 12 de Octubre observando a vista do cerúleo lago Nahuel Huapi.

Na simpática Libreria Cultura (San Martín, 243), é possível comprar cartões postais da região por 300 pesos. O último lançamento da chilena Isabel Allende em espanhol, "O Vento Conhece meu Nome", sai por 10,1 mil pesos. Para aqueles atraídos a cidade pela sua exuberante natureza, a loja também oferece títulos preciosos mais difíceis de encontrar online, como o ilustrado "Flores de Bariloche" (3.500 pesos)

DICAS PARA O CÂMBIO

Em qualquer estação, a maior dor de cabeça para turistas na Argentina é o câmbio. Antes de viajar, é preciso entender as diferenças entre o câmbio oficial e o blue.

Em Bariloche, cartões de crédito são aceitos em diversos locais turísticos, mas é preciso ficar atento para o câmbio aplicado, o impacto do IOF na conta final e as taxas de até 30% aplicadas por alguns locais para o pagamento na modalidade.

A maioria dos pagamentos, no entanto, é feita com pesos em espécie. Com inflação acumulada entre junho de 2022 e o mesmo mês desse ano em 115,6%, segundo o Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina) é possível passar mais de uma semana no país sem avistar uma única moedinha. A menor nota em circulação é a de 100 pesos. Não é incomum que turistas e seus acompanhantes circulem com mochilas cheias de notas para cobrir despesas como alimentação e gorjetas.

Dólar e real até são aceitos em locais como restaurantes, mas a conversão aplicada na hora de fechar a conta pode não valer a pena.

Para brasileiros, uma opção que pode compensar é o envio de dinheiro por empresas de transferência como a Western Union, que oferece taxas de câmbio mais vantajosas que o oficial. O problema podem ser as filas para sacar o dinheiro em Bariloche —quando há notas suficientes no estabelecimento.

CLIMA EM BARILOCHE

A neve é esperada na região entre junho e final de setembro, considerada a alta temporada. As temperaturas mais baixas, entre julho e agosto, variam entre -5° e 5º, em média.

No verão, as botas de neve dão lugar a tênis de trilhas, caiaques e toalhas estendidas à beira dos lagos. O calor é ameno, se comparado ao verão brasileiro, com máximas de 25º. A água dos lagos segue fria, com média de 12º, o que pode não agradar quem aprecia um verão mais tropical.

Moradores da região também alertam para os efeitos do "cambio climatico", já sentidos por ali –a neve esperada para junho de 2023 chegou semanas depois, atrasada pelas chuvas, e está cada vez mais difícil prever o clima e planejar passeios de acordo com ele.

TRANSPORTE EM BARILOCHE

Hospedar-se perto do centro comercial é uma boa opção, uma vez que a locomoção na cidade pode ser um desafio para turistas. Há ônibus que cobre a região turística, mas aguardar os veículos no frio de 0º no inverno não é das tarefas mais agradáveis.

Táxis são disputados e caros, e serviços de transporte por aplicativo, como Uber, enfrentam resistência para operar na cidade. Dirigir no gelo exige aptidão, e não é raro avistar carros de turistas parados nos acostamentos das montanhas, surpreendidos pelos deslizamentos de pneus nas estradinhas curvas. Pacotes de passeios que oferecem transporte do hotel aos centros de esqui são mais seguros.

