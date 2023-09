Os novos destinos que os brasileiros estão de olho, segundo um executivo da Qatar Airways

São Paulo (SP)

Com o dólar ainda caro e a uma alta temporada europeia que parece não ter fim, muitos brasileiros já estão em busca de destinos alternativos para as férias. Segundo o vice-presidente de vendas da Qatar Airways na América Latina, Craig Thomas, a companhia que liga o Brasil ao Qatar, no Oriente Médio —e de lá ao mundo todo—, tem sentido um aumento no interesse dos brasileiros em visitar destinos não tão tradicionais.

As famosas pirâmides de Gizé, no Cairo, capital do Egito; cidade está entre os destinos mais buscados por brasileiros que querem viagens mais "únicas", segundo um executivo da Qatar Airways - Getty Images

"Quando a Indonésia reabriu após a pandemia, vimos muitos brasileiros querendo ir para lá. Muitos surfistas, principalmente, em busca de aventuras. Sentimos que o brasileiro está muito mais consciente sobre destinos não tradicionais", diz Thomas em entrevista à Folha. "As Ilhas Maldivas, a África num geral, as Ilhas Seychelles, os países Oriente Médio... Não são destinos tradicionais para os brasileiros, mas que estão se tornando cada vez mais populares à medida que as pessoas conversam entre si e procuram por oportunidades de viagem mais únicas."

O Japão, que recentemente negociou uma isenção de visto com o Brasil, também está entre os mais visitados por brasileiros que voam com a Qatar, ao lado de China, Egito (que recentemente ganhou um voo direto a partir de São Paulo) e Austrália (que também acaba de ganhar uma nova ligação com a América Latina).

A disposição do brasileiro em viajar está levando a própria Qatar Airways a reforçar sua presença no país. Além dos atuais dois voos diários entre Guarulhos e Doha, a partir de 2024 a companhia deve adicionar uma terceira frequência diária à rota, que se estenderá até Buenos Aires. O novo voo estava previsto para dezembro, mas foi adiado para 2024 (ainda sem data definida), segundo o executivo, por questões operacionais.

A ligação entre São Paulo e Buenos Aires está entre as rotas internacionais mais movimentadas do mundo, com mais de 2.500 voos e mais de 670 mil passageiros por ano. Além das companhias aéreas nacionais de ambos os países (Gol, Latam e Aerolíneas Argentinas), outras quatro companhias estrangeiras (Air Canada, Ethiopian, Swiss e Turkish) também operam o trecho por ano, permitindo aos brasileiros voar de executiva sem gastar uma fortuna. O novo voo da Qatar, inclusive, trará à rota a QSuites, a premiada classe executiva da Qatar.

"Nossa ocupação está sempre entre 90% e 100%, com sinais muito positivos de demanda futura, o que nos dá muita confiança para introduzir novas frequências para o Brasil em 2024. É um mercado com um ambiente operacional favorável e um governo muito favorável aos nossos planos de expansão", diz Thomas. "Acho que isso é uma prova de que o Brasil é considerado um país amigável para viajar e fazer negócios."

Os planos de expansão das operações da Qatar no Brasil, entretanto, se restringem à capital paulista. Quando perguntado sobre a possibilidade de a empresa voar para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (ideia que já foi considerada pela companhia no passado), o executivo desconversa.

"O foco da nossa expansão tem sido adicionar capacidade às rotas em que vemos uma demanda contínua e sustentável. Mas nossos planejadores de malha estão sempre procurando e avaliando novas rotas e oportunidades para nós, como a ligação entre São Paulo e Buenos Aires."