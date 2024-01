Carnaval em Olinda e no Recife terá um dia a mais, além de mistura de ritmos

Recife

O Carnaval do Recife em 2024 deve reforçar mensagens em defesa do meio ambiente, das mulheres e da população negra. Em Olinda, o cenário deve ser semelhante.

A festa no Recife começará pela primeira vez na quinta-feira, tendo um dia a mais de folia oficialmente. Olinda, cidade vizinha à capital, já começa os festejos na quinta por tradição.

Acerto de Marcha no Pátio de São Pedro nas prévias de Carnaval do Recife - - Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

A festa recifense renderá homenagem à cirandeira Lia de Itamaracá e também a Chico Science, morto em 1997 e expoente do manguebeat, movimento que tinha como uma das suas bandeiras a defesa do mangue e da preservação ambiental.

Lia de Itamaracá se apresentará na terça-feira, dia 13. A abertura terá Louise –filha de Science—, a cantora de brega Raphaela Santos e o baiano Gilberto Gil, que estará pela primeira vez abrindo alas no Marco Zero da capital pernambucana. Orquestras de frevo e encontros de maracatu se apresentarão no primeiro dia, em alusão ao percussionista Naná Vasconcelos, que morreu em 2016.

A festa no Recife ainda terá apresentação de Thiaguinho, Luísa Sonza e, pela primeira vez, Ludmilla, que vai cantar na sexta-feira (9), além de nomes consolidados da música pernambucana como Alceu Valença, Priscila Senna, Lenine, Spok e Maestro Forró.

O maior bloco de Carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, desfilará, como hábito, no sábado de Carnaval, que neste ano cai em 10 de fevereiro. Vai homenagear desta vez o cantor Reginaldo Rossi, que morreu há pouco mais de dez anos, em dezembro de 2013. Ao todo, serão 30 trios elétricos com homenagens ao Rei do Brega. O ritmo, aliás, tem ganhado mais espaço no Carnaval do Recife.

As atrações de cada trio elétrico bloco devem ser divulgadas no início de fevereiro.

No dia 7, a alegoria gigante do Galo da Madrugada deverá ser montada na Ponte Duarte Coelho, no Recife. A reportagem apurou que, também de forma inédita, haverá um evento promovido pela prefeitura em parceria com o bloco.

Uma semana antes do Carnaval, no dia 3, o Baile Municipal do Recife, prévia carnavalesca mais tradicional da cidade, será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O evento terá vozes femininas como protagonistas: Lia de Itamaracá, Iza, Vanessa da Mata e Elba Ramalho, além de artistas locais como Flaira Ferro, Gerlane Lops, Joyce Alane e Nena Queiroga. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas).

Em Olinda, a abertura da festa terá um cortejo especial com o Homem da Meia-Noite, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e a TCM Cariri Olindense, patrimônios culturais do estado. A concentração do desfile começa às 17h, nos Quatro Cantos. Às 18h, percorrem as principais ruas do sítio histórico.

A partir das 19h, sobem ao palco da praça do Carmo, Ed Carlos, Maciel Salú, Nação Zumbi e, por fim, Alceu Valença

Assim como em 2023, a Prefeitura de Olinda repete a folia em 2024 com uma noite dedicada ao brega. Na sexta-feira (9), o palco da praça do Carmo terá as apresentações da banda Labaredas, de Kelvis Duran, MC Sheldon, e de Priscila Senna e Raphaela Santos.

Ao todo, Olinda terá sete polos multiculturais com palcos na cidade, que também tem os tradicionais cortejos nas ladeiras do sítio histórico.

O Homem da Meia-Noite, principal calunga do Carnaval pernambucano, homenageará os povos originários durante o seu desfile na virada do sábado para o domingo de folia.

Professora de história da Universidade Católica de Pernambuco, Lídia Rafaela Santos afirma que, em 2024, o Carnaval de Pernambuco estampará ainda mais críticas do que em 2023, quando a mudança de comando no governo federal e a volta da festa após as restrições da pandemia dominaram os festejos.

"Vejo mais uma tendência de foco na questão social do que na questão das ações institucionais dos políticos. Temos visto os blocos que já são realizados pregando a inclusão de todos e com pautas ligadas ao feminismo, sexualidade livre e meio ambiente por aqui. Esses discursos estão ganhando mais fôlego", diz.