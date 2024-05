Melhor seguro viagem é da Porto Seguro, afirma pesquisa Datafolha

São Paulo

Entre os seguros pessoais, o de viagem, que garante coberturas para imprevistos comuns, como urgências médicas e odontológicas, acidentes, cancelamentos de voos e até perda ou extravio de bagagem, ainda é o menos usado pelo brasileiro.

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, a Susep, uma autarquia da administração pública federal, a modalidade respondeu por apenas 1,4% das apólices pessoais, em 2023.

Ilustração de João Montanaro

Talvez por esse motivo, 67% dos entrevistados pelo Datafolha não souberam informar qual é o melhor seguro viagem —índice um pouco menor do que os 70% registrados na última edição do Viaja São Paulo, em 2019.

Entre os nomes lembrados de forma espontânea, a Porto Seguro foi a mais citada, com 9% das menções. Com portfólio abrangente para destinos nacionais e internacionais, a empresa repetiu a conquista em quatro edições do prêmio.

O percentual da Porto entre os homens chegou a 12%, o dobro em relação às mulheres (6%). Também se saiu melhor para o público mais velho: 14% para as pessoas com 60 anos ou mais, contra 6% para os pesquisados entre 26 e 40 anos.

Uma política agressiva de benefícios tem ajudado a seguradora a convencer os clientes da importância do seguro viagem. Quem contrata um plano pela internet, por exemplo, ganha automaticamente 20% de desconto em destinos internacionais, além de 10% nas principais locadoras de veículos.

Os segurados também pagam menos pela hospedagem familiar de seus pets, por meio de parceria com a DogHero. Na Rent a Bag, recebem gratuitamente o aluguel de mala nos planos internacionais; e 20% de desconto nos nacionais.

Se a viagem for para fora do país, conseguem contratar planos de internet pagando 20% menos. E se o pagamento for efetuado com o cartão Porto Bank, mais 5% de desconto.