Trouville, na França, traz tradição da Normandia com produtos de leite e estampa marinheira

Trouville-sur-Mer (França)

Ao chegar perto da última rotatória (ou rond point, em francês) depois da ponte que une as cidades de Deauville e Trouville-sur-Mer, na província da Normandia, na França, já é possível sentir no ar o cheiro suave de maresia.

A região do Canal da Mancha é um local emblemático para os franceses por ter sido o palco do "débarquement" (desembarque) —isto é, a região onde desembarcaram as tropas aliadas que iniciaram a libertação do território francês da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. O local, histórico, continua a carregar na memória do pós-guerra francês o ar bélico, ilustrado por placas com nomes de ex-combatentes que ali morreram.

Trouville, na Normandia, tem iguarias culinárias e um bom passeio à beira-mar - Cormon Francis/Hemis via AFP

Mas além da atmosfera épica de um passado de resistência, a simpática vila de Trouville-sur-Mer, ou simplesmente Trouville, traz em suas ruas estreitas e elevadas construções típicas do interior da França, com casas de madeira de portões baixos, paredes coloridas e telhados de ardósia.

A típica estampa listrada marinheira é visível por todo lado, indicando a marca de uma cidade portuária conhecida pelo seu mercado livre de peixes e frutos do mar (que é coberto), tombado pelo patrimônio histórico e aberto todos os dias das 9h às 19h.

A cidade de Trouville abriga pouco mais de 4.600 habitantes, mas o fluxo de turistas durante os meses de verão chega a quase 10 mil. São pessoas vindas sobretudo da região de Île-de-France, província onde fica Paris, querendo buscar um refúgio do caos parisiense com a chance –remota– de se banhar nas águas gélidas do canal da Mancha.

A avenida principal tem uma passarela para caminhar ou correr à beira-mar. Coberta por longos tacos de madeira, ela recebe o nome de promenade Savignac (em homenagem ao artista que criou os desenhos que estão presentes por todo o caminho) e é uma opção agradável para um fim de tarde entre amigos ou com a família.

Se existe algo que vale a pena fazer quando se estiver em Trouville é visitar algumas das dezenas de lojas que vendem as iguarias da Normandia –em especial, os produtos derivados de leite, como caramelos, balas de leite e o crème fraîche, o creme de leite fresco, além do famoso destilado de maçã da região, o calvados.

O farol que fica na ponta da praia em Trouville, na Normandia (França) - Cormon Francis/Hemis via AFP

E, é claro, os frutos do mar. A região oferece uma grande variedade de produtos frescos, todos coletados na região: camarões, lagostas, ostras, vieiras, mexilhões e caranguejos-rei (conhecidos por suas longas pernas espinhosas). Tudo ali é delicioso.

Enquanto se aguarda que o atendente da barraca complete o pedido, por que não pedir uma porção de seis ostras —existem vários tipos, das mais gordas até as menores, mais iodadas— com uma taça de chablis (vinho branco feito a partir de uvas francesas)?

Ainda na avenida principal, existem boas ofertas de restaurantes, como o Les Vapeurs, onde o ambiente tipicamente parisiense impera: mesas na calçada para quem quer aproveitar o tempo bom tomando um "aperô", como os franceses chamam o happy hour, e no salão interno mesas em estilo bistrô.

No cardápio, clássicos da culinária francesa como steak au poivre (clássico filé-mignon com molho à base de dois tipos de pimenta, verde e preta, acompanhado de batatas fritas) e o magret de canard (peito de pato grelhado).

Os preços são variáveis, mas se assemelham aos encontrados em Paris, e você certamente vai pagar mais caro nos pratos dos restaurantes à beira-mar do que nas cidades vizinhas.

Belíssimas, as casas que estão de frente para a praia acolhem algumas das famílias mais abastadas da França e já são um indício de que ali não há lugar para economias.

Não deixe de provar também as crepes, à venda em inúmeros cafés e barracas na cidade. Se você quiser uma autêntica opção normanda, o restaurante Crêperie du Coin —que fica, na verdade, em Villerville, colada a Trouville— serve diversas opções com uma variedade de opções de recheio. Na versão salgada clássica da região, a massa com trigo sarraceno vem acompanhada de crème fraîche, cebolinha e opção com ou sem ovo.

Aliás, o local foi palco da gravação do filme "Um Macaco no Inverno", estrelado por Jean Gabin e Jean-Paul Belmondo em 1962, no qual os dois protagonizam uma cena épica com fogos de artifício na praia. No aniversário de 60 anos do filme, a cidade fez uma enorme celebração em homenagem aos atores.

Ainda seguindo na linha de clássicos, é possível conhecer ou se hospedar no Hotel Flaubert, na parte central da cidade. O hotel ganhou o nome do famoso escritor Gustave Flaubert uma vez que o município foi escolhido por ele como local de veraneio. Em frente ao quarto do hotel de mesmo nome onde o autor se hospedava, a prefeitura colocou uma estátua em sua homenagem.

Fachada de casas em Trouville, na França - Francis Cormon/Hemis via AFP

Ali, é possível se hospedar por valores que variam de 189 a 425 euros (cerca de R$ 1.400 a R$ 2.700) por noite, segundo a tarifa de agosto de 2024.

O charme de Trouville junto da bela paisagem litorânea e das caricatas gaivotas desenhadas no caminho à beira-mar por Raymond Savignac fazem deste um simpático destino turístico para aqueles que pretendem se afastar do excesso de gente e da agitação de Paris –a menos de duas horas dali.

HOSPEDAGEM

Hotel Le Flaubert

Rue Gustave Flaubert,14360, Trouville-sur-Mer, Deauville França. Diárias em quarto duplo a partir de R$ 1.424 no Booking.com.

Hotel Mercure Trouville sur Mer

4 Place Foch, 14360, Trouville-sur-Mer, Deauville França. Diárias em quarto duplo a partir de R$ 1.055 no site Mercure Hotels.

Hotel Sowell Hotels Le Beach

Quai Albert 1er, 14360, Trouville-sur-Mer, Deauville França. Diárias para duas pessoas a partir de R$ 1.225 em Hoteis.com

COMIDA

Les Docks

Pratos variados da culinária francesa, aberto todos os dias das 12h às 15h e das 18h as 23h30.

Le Noroit

Especialidade frutos do mar. Aberto todos os dias para almoço e jantar.

Robert et Denis

Tradicional barraca de frutos do mar, onde é possível comprar produtos para levar para casa e também comer no local. Oferece cestas e combinados de frutos do mar a partir de 90 euros (cerca de R$ 550).