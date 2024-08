3 dias em Havana: veja roteiro para curtir a capital cubana

Havana

A capital de Cuba é uma cidade que respira história, arte e muita salsa. Quem visita Havana se depara com um contraste entre os bairros novos e antigos e pela receptividade dos moradores.

Fácil de se locomover, o local permite que o turista faça quase tudo a pé ou nos famosos carros conversíveis da década de 1950.

É possível explorar a região por até 72 horas e se surpreender a cada esquina. Veja, a seguir, dicas para conhecer melhor a cidade.

Dia 1

Logo pela manhã, inicie o roteiro com um free walking tour, que funciona como um passeio a pé pelos principais pontos da cidade mediante uma gorjeta dada ao final para o guia. Não há valor estabelecido, mas vai do bom senso de cada turista. Neste site há uma lista de passeios possíveis.

Geralmente, quem comanda o passeio é algum morador da região, então, além de saber a história daquela cidade, também poderá contar curiosidades que só os locais conhecem. O tour tem dois horários, e você pode escolher para fazê-lo no começo do dia ou à tarde. Todo passeio leva, em média, duas horas.

Caso não queira fazer o tour gratuito, o ideal é começar o passeio pela cidade antiga de Havana, também conhecida como Habana Vieja. Pode andar sem rumo mesmo, entrando e se perdendo pelas ruas da região. Essa parte da cidade foi considerada, inclusive, Patrimônio da Humanidade pela Unesco e se destaca pela grande oferta cultural.

Também é possível passar pelo Museu da Cidade ou Museu de Arte Colonial. Não deixe de passar pela Catedral de São Cristóvão e pela praça de Armas, que é a mais antiga de Havana Velha e considerada o berço da parte colonial no século 16.

Turistas passeiam em rua de Havana Velha, em Cuba - David de la Paz/Xinhua

Ainda fazendo o tour a pé, visite a praça Velha, que tem como principal os edifícios barrocos no estilo art nouveau. Por lá, dá para ouvir boa música, já que os bares e restaurantes no entorno contam com apresentações ao vivo.

Pela tarde, aproveite que está perto da praça e não deixe de visitar o bar La Bodeguita del Medio, que é um dos lugares mais famosos e tradicionais para beber mojito em Havana. Ela funciona todos os dias, das 10h30 às 22h30.

O local é tão famoso que foi recomendado pelo escritor americano Ernest Hemingway, que viveu duas décadas na ilha. Além de um bom mojito, o espaço também oferece refeições bem servidas, petiscos e apresentações ao vivo.

Pela noite, ande pelas ruas da capital experimentando drinques clássicos da cidade. Um dos mais sugeridos é o daiquiri, à base de rum, suco de limão-taiti e xarope ou açúcar. Para saboreá-lo, o recomendado é prová-lo no bar El Floridita, que existe desde 1817. Os coquetéis ali são um pouco mais caros que os tradicionais, mas vale a visita, pois é um dos bares mais antigos de Cuba.

Dia 2

Pela manhã, comece pelo bairro do Vedado, onde fica a praça da Revolução, um dos cenários mais importantes da ilha. Por lá, é possível ver prédios com imagens de grandes personalidades, inclusive a mais famosa de Che Guevara.

Turistas na praça da Revolução, em Havana, com a figura do líder revolucionário Che Guevara ao fundo - Guilherme Tosetto/Folhapress

A praça é considerada uma das maiores do mundo e, como o nome já sugere, foi palco importante da Revolução Cubana.

Ainda na região do Vedado, siga para Universidade de Havana, que é uma das mais tradicionais da ilha. O local é rodeado por jardins e edifícios antigos, bem charmosos e ideal para fotos.

Você ainda pode visitar o Beco de Hamel, que mistura cultura africana e cubana. A região é decorada com grafites e pinturas coloridas.

Na volta a Havana Velha, experimente comer no restaurante D’lirios, que serve um bom mojito e tem pratos com grandes porções, que, muitas vezes, dão até para dividir.

Com a barriga cheia, não deixe de visitar o Museu do Rum. Ele está localizado na praça San Francisco de Asís e fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 16h.

O tour guiado conta a história da bebida mais tradicional de Cuba, mostra um pouco o processo de fabricação e, no final, permite saborear alguns tipos diferentes. O local tem ainda uma lojinha, que permite que o visitante compre lembrancinhas.

Pela noite, se estiver pela cidade de quinta a domingo, explore a Fábrica de Arte Cubano, um espaço novo, que mistura exposições, música, shows de salsa e outros ritmos cubanos. Vale lembrar que eles funcionam por temporada, fechando por quase 30 dias no fim de cada período para reestruturar a programação. Funciona sempre das 20h às 2h.

Dia 3

A cidade de Havana também conta com uma parte mais moderna e repleta de atrações turísticas.

Não deixe de visitar o Capitólio Nacional, um monumento bem parecido com o da capital americana, construído décadas atrás e declarado monumento nacional em 2010.

Saindo do local, experimente alugar e fazer um passeio com carros antigos e passando pelo Malecón, uma região em que é possível ver o mar e que conta com oito quilômetros de extensão.

O mais legal desse tipo de tour é saber um pouco da história do local e fazer fotos e vídeos. Mas não aceite o primeiro valor logo de primeira. Muitas vezes, os guias os oferecem a partir de US$ 100, mas esse valor chega facilmente a US$ 40 para um grupo de até quatro pessoas, por uma hora.

Há opção para fazer esse mesmo passeio de bicicleta, alugando com empresas da região ou agências particulares.

O Museu da Revolução pode ser uma boa opção por estar próximo dali, mas está no momento fechado para reformas, sem previsão de reabertura.

Caso tenha tempo e queira esticar até à noite, o ideal é visitar a Casa de La Música, com uma autêntica música cubana e diversas apresentações. Ela funciona todos os dias, das 23h às 3h.

A repórter viajou a convite da empresa Sanchat Tour