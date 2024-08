Parque temático indoor dos Smurfs será inaugurado em SP em 2025

São Paulo

No primeiro semestre de 2025, a capital paulista ganhará mais um parque de diversões familiar: o Vila dos Smurfs Park, um parque indoor que ocupará uma área de 5 mil metros quadrados no bairro da Saúde, na região sul da cidade.

O novo parque terá 17 atrações distribuídas por três áreas temáticas (a Vila dos Smurfs, a Floresta Encantada e a Terra do Gargamel), incluindo um trem que transporta os visitantes para a vila, uma montanha-russa no escuro, um dome theater com projeções 360º, um simulador de voo e shows ao vivo. A promessa é oferecer uma imersão total no universo das criaturinhas azuis que vivem na floresta.

Cena do filme "Os Smurfs e a Vila Perdida", lançado em 2017 - Divulgacao

Com exceção de algumas atrações pagas à parte, como o salão de beleza das Smurfettes e um workshop de cozinha com o chef Smurf, todas as outras estarão inclusas no valor do ingresso —o valor ainda não foi definido, assim como as atrações extras, que podem mudar até a inauguração.

O Vila dos Smurfs Park será o terceiro parque da franquia no mundo. Hoje, já existe um em Xangai, na China, e outro em Dubai, nos Emirados Árabes. O parque paulistano, no entanto, não será uma réplica deles, mas sim uma versão original brasileira pensada para crianças de 2 a 14 anos e suas famílias.

"Queremos ser um lugar onde os pais possam curtir as atrações junto com os filhos", diz Ricardo Marques, da 4Act Entretenimento, produtora experiente no mercado de teatro musical em São Paulo e que, mais recentemente, começou a produzir também filmes e exposições imersivas. É dentro dessa estratégia de diversificação para além do teatro musical que surge o projeto do parque. A escolha pelos Smurfs, conta ele, também foi estratégica.

"Hoje em dia, especialmente para o público infantil, as temáticas são muito temporárias. A cada ano, tem um novo personagem favorito. Por isso começamos a pensar em personagens mais nostálgicos, em temáticas que fazem parte da infância dos filhos e também dos pais deles", explica Marques. "Logo os Smurfs logo vieram à mente. É uma franquia antiga, mas que se atualizou ao longo do tempo."

Como os Smurfs são embaixadores da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Marques conta que há a ideia de oferecer também uma visita mais educativa para excursões escolares durante a semana.

Em junho deste ano, a Paramount Pictures anunciou que deve lançar um novo filme dos Smurfs em 2025, ainda sem data definida. Quando o anúncio foi feito, conta Marques, as negociações para trazer o parque ao Brasil já estavam em andamento. "Foi coincidência, mas vamos tentar casar a estreia do filme com a inauguração do parque. Seria incrível", diz o empresário.