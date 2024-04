Vídeo: Valorização do ouro alimenta garimpo ilegal na Colômbia

Deutsche Welle

O recente aumento no preço internacional do ouro reaqueceu a atividade de mineração ilegal na Colômbia, onde 84% das minas são artesanais.

No país, parte das fontes de financiamento das estruturas armadas ilegais tem migrado do tráfico de drogas para a mineração ilegal do ouro, segundo Óscar Yesid Zapata, da Fundação Sumapaz: "Essa é uma fonte mais sólida de financiamento logístico e militar".

A extração ilegal de ouro é conhecida por provocar graves danos ao meio ambiente.

O garimpeiro "Eduardo" diz que já foi acusado de ser parte de um grupo paramilitar: "Todo esse tempo temos vivido humildemente aqui, quebrando a terra com uma picareta e uma pá." Sem conseguir legalizar a sua situação, muitos reclamam de ter sido deixados de fora em meio ao plano do governo para legalizar minas no país.

O preço de uma onça de ouro aumentou quase 440% desde 2002. Isso estimulou a transferência de trabalhadores de empregos tradicionais para o garimpo na Colômbia.