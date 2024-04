Ouro bate novo valor recorde com investidores de olho na inflação

Londres | Financial Times

Os preços do ouro subiram para uma máxima histórica nesta quarta-feira (3), à medida que os investidores respondiam aos sinais de que o Federal Reserve dos EUA está se preparando para cortar as taxas de juro ainda este ano, mesmo com a inflação acima da meta do banco central.

O ativo, considerado um refúgio, subiu 15% desde meados de fevereiro, após ganhar 0,6%, atingindo US$ 2.295 pela onça troy, também impulsionado por preocupações sobre o potencial de uma escalada de conflito no Oriente Médio.

Dois membros do Fed afirmaram na terça-feira que três cortes nas taxas de juro este ano seriam "razoáveis", apesar de a maior economia do mundo continuar a registar um forte desempenho, com os preços ao consumidor a subirem ligeiramente em fevereiro.

Barra de ouro: ativo, considerado um refúgio, subiu 15% desde meados de fevereiro, após ganhar 0,6%, atingindo US$ 2.295 pela onça troy - Bloomberg

O ouro, que não oferece rendimento aos investidores, tende a se beneficiar de uma queda nas taxas de juro reais, juros ajustados à inflação.

"A expectativa de queda das taxas reais continua a ser um fator importante para a perspectiva otimista em relação ao ouro", disse Joni Teves, analista de metais preciosos do UBS. "Enquanto o Fed permanecer 'dovish', há o risco de quedas ainda maiores nas taxas reais, caso a inflação surpreenda pelo lado positivo."

Os analistas afirmaram que os investidores compraram ouro para se protegerem contra o risco de um aumento da inflação, o que empurraria as taxas reais para baixo.

O petróleo Brent, referência global do petróleo, subiu cerca de 18% desde meados de fevereiro, atingindo quase US$ 90 por barril, alimentando a ansiedade quanto a uma retomada da inflação.

"O mercado está interpretando que o Fed está disposto a aceitar uma inflação mais alta à medida que corta as taxas", disse Michael Widmer, estrategista de commodities do Bank of America.

O ouro ampliou os seus ganhos apesar do presidente do Fed, Jerome Powell, ter dito que a tarefa do banco central de reduzir a inflação "ainda não estava concluída".

Os investidores estão a começar a prestar cada vez mais atenção ao ouro como mecanismo de proteção contra preocupações sobre os elevados níveis de dívida dos EUA, algo que será um foco no período que antecede as eleições presidenciais deste ano, de acordo com Widmer.

A recuperação do ouro recebeu um impulso adicional por parte dos investidores que compraram opções de compra no mercado de futuros, com o objectivo de lucrar com uma recuperação impulsionada pela procura voraz dos bancos centrais e dos consumidores chineses, que estão a adquirir ouro em níveis recordes.

Analistas também disseram que os ataques israelenses a um consulado iraniano na Síria aumentaram ainda mais o apelo do ouro como refúgio.

"Força gera força", disse Robin Bhar, consultor independente de metais preciosos. "[O ouro] parece estar nas mãos de traders especulativos que estão se acumulando e querendo ver essa coisa subir muito mais."

O ouro permanece a uma distância significativa do seu máximo histórico em termos reais desde 1980, hoje o equivalente a mais de US$ 3.000 por onça troy, após ajuste à inflação.

No entanto, alguns analistas alertam que o aumento do ouro, de mais de 1.800 dólares por onça troy há seis meses, parece exagerado, especialmente tendo em conta o risco de que a Fed e outros grandes bancos centrais baixem as taxas de juro mais lentamente do que o esperado devido à inflação elevada.

"A economia dos EUA surpreende com o seu forte desempenho, o que tornaria menos provável um primeiro corte nas taxas de juro em Junho e, portanto, pesaria sobre o preço do ouro", disse Alexander Zumpfe, negociante sénior de metais preciosos na Heraeus, uma refinaria de metais preciosos. Mas acrescentou que "parece que o ouro transforma cada desenvolvimento do mercado num aumento de preço".