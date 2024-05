Live discute a comemoração de Dia das Mães com Vera Iaconelli nesta sexta (10)

São Paulo

Nesta sexta-feira (10), a TV Folha transmite, às 15h30, uma live com o tema "Dia das Mães: o que temos para comemorar?" com a psicanalista e colunista da Folha, Vera Iaconelli. A transmissão conta também com a participação da repórter especial Fernanda Mena.

A live, que será fechada para assinantes, terá duração de uma hora e será parte do conteúdo especial preparado pelo jornal para o Dia das Mães. O link estará disponível neste mesmo texto na hora do evento.

Como parte da comemoração, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis.

Iaconelli é doutora em psicologia pela USP (Universidade de São Paulo), diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e especialista nas relações entre pais e filhos. Recentemente lançou o livro "Manifesto Antimaternalista", onde aponta que a cultura do maternalismo diz respeito à ideia de instinto materno e à maternidade compulsória.

É também autora de "O Mal-estar na Maternidade", que discute algumas das condições para a construção da função materna e de "Criar Filhos no Século XXI", onde traz pistas sobre como melhor se aventurar na preocupante tarefa de criar filhos em tempos difíceis.

Mena é mestre em Sociologia e Direitos Humanos pela LSE (London School of Economics) e doutora em Relações Internacionais pela USP. É autora de pesquisas sobre política de drogas, e de reportagens sobre temas ligados a direitos humanos, como segurança pública, desigualdade e diversidade.

A transmissão faz parte da iniciativa Todas, que reúne conteúdo voltado às mulheres sobre autocuidado, saúde, moda, carreira, política e cultura.

Os textos, vídeos e newsletter produzidos pelo projeto têm como propósito dialogar com mulheres sobre tomada de decisões, problemas do dia a dia, questões físicas e emocionais, destaques do noticiário, além de refletir sobre carreira, empreendedorismo e gestão de recursos.