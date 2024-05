Vídeo: Padeiros franceses fazem baguete de 140 metros e entram para livro dos recordes

Deutsche Welle

Ela tem mais de 140 metros de comprimento, foi feita por 12 padeiros e acaba de ser oficialmente reconhecida como a baguete mais longa do mundo pelo Livro Guinness dos Recordes.



Um alívio para os franceses, que tomaram o título detido por cinco anos pela Itália. Para ser incluída no Livro Guinness dos Recordes, a baguete deve sair como uma peça única do forno especial.



Eles conseguiram isso após um trabalho de mais de 14 horas. "Tínhamos que vigiá-la o tempo todo, enquanto ia para o forno, durante o cozimento, enquanto era retirada, até ao amassar e modelar", diz o padeiro Michael dos Santos. Agora, um dos marcos mais famosos da França volta a ser do país.