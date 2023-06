México diz que mortes em massa de pássaros provavelmente foram causadas por El Niño

Cidade do México | Reuters

A morte de centenas de aves selvagens ao longo da costa mexicana do Pacífico provavelmente foi causada pelo fenômeno climático El Niño, disseram autoridades locais nesta quinta-feira (15), enquanto o país e os oceanos ao redor enfrentam uma intensa onda de calor.

Cerca de 300 aves selvagens de várias espécies foram encontradas mortas no fim de semana ao longo da costa dos estados ocidentais de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora e Baja California Sur.

Um técnico do Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Agrifood (Senasica) segura um pássaro morto enquanto o governo mexicano investiga a morte de centenas de aves na costa do Pacífico - Governo do México - 12.jun.23/via Reuters

Inicialmente, as autoridades suspeitaram da gripe aviária, mas um esforço conjunto dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente do país concluiu que o motivo mais provável eram os oceanos mais quentes resultantes do El Niño.

O fenômeno natural periódico, que dura entre meses e anos, aquece o Oceano Pacífico, alimentando ciclones tropicais, inundações e chuvas nas Américas e em outros lugares.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) declarou no início deste mês que o fenômeno El Niño está em andamento, após três anos de domínio do padrão mais frio chamado de La Niña.

Os cientistas dizem que este ano parece particularmente preocupante, pois, juntamente com as mudanças climáticas, a fase atual deve ver o mundo enfrentar temperaturas recordes.

Com águas mais quentes, os peixes tendem a nadar mais baixo em busca de águas mais frias, o que impede as aves marinhas de caçar com sucesso seus alimentos, disseram os ministérios em comunicado.

Aves marinhas também foram encontradas mortas nas costas do Peru e do Chile, disseram autoridades mexicanas.