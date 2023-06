Temperatura global bate recorde em junho, mesmo antes do início do verão no hemisfério norte

AFP

A temperatura média global no início de junho —mês em que começa o verão no hemisfério norte— registrou um recorde por uma "margem substancial", informou o serviço de observação europeu Copernicus nesta quinta-feira (15).

"O mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1°C mais fresco que o recorde para esse período", afirmou no comunicado a diretora adjunta do centro sobre mudança climática do Copernicus, Samantha Burgess.

O texto afirma que a temperatura média do ar na superfície do planeta nos primeiros dias do mês foi a mais alta registrada e ficou muito acima da média anterior. O índice vem após um maio em que a temperatura da superfície oceânica também foi recorde.

Os dados coincidem com início do El Niño, fenômeno meteorológico geralmente associado ao aquecimento médio do planeta.

Homem usa fonte de água para se refrescar em um dos dias mais quentes da onda de calor que atinge a cidade mexicana de Guadalajara - Ulises Ruiz - 13.jun.2023/AFP

O Copernicus aponta ainda que, no início de junho, a temperatura média do planeta superou temporariamente em 1,5ºC os níveis pré-industriais. Apesar de simbólico, como é temporário, o índice não significa que a meta do Acordo de Paris foi quebrada.

O texto, que busca frear a crise climática, estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura média global a, no máximo, 2ºC —preferencialmente, sem ultrapassar um crescimento de 1,5ºC em relação ao registrado antes da Revolução Industrial.

Em maio, a Organização Meteorológica Mundial divulgou um relatório afirmando que há 98% de chance de que as temperaturas globais atinjam níveis recordes nos próximos cinco anos e 66% de probabilidade de que esse aumento fique acima da meta de 1,5°C.