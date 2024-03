Macron chega a Belém e encontra Lula em sua primeira visita ao Brasil

Belém

O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou na tarde desta terça-feira (26) a Belém, no Pará, para sua primeira visita ao Brasil.

O francês pousou na base aérea da cidade perto das 16h e seguiu para a Estação das Docas, famoso ponto turístico, onde encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O acesso do público a ambos os locais foi vedado.

Lula e Macron, presidente da França, em barco a caminho da ilha do Combu, em Belém, no Pará, na tarde desta terça (26) - Ricardo Stuckert/PR

Macron chegou ao país para uma visita de três dias, depois de passar pela Guiana Francesa. Ele ficará algumas horas na capital paraense, onde segue com Lula em um barco a caminho da ilha do Combu, uma das maiores da cidade.

Lá, deve visitar uma fábrica de chocolates sustentáveis e conceder o título de cavaleiro da Legião de Honra da França ao cacique Raoni Metuktire, líder dos kayapós que é referência da luta por direitos dos povos indígenas e defensor do meio ambiente.

A comitiva inclui as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, além do governador do Pará, Helder Barbalho.

Após a visita ao Combu, os chefes de Estado seguem para o Rio de Janeiro.

Durante o trajeto, a embarcação com a comitiva presidencial passou por um protesto da ONG Greenpeace, que pendurou uma faixa com os dizeres "Petróleo na amazônia não" em um veleiro de pesquisa atracado próximo à ilha.

O veleiro Witness, do Greenpeace, atracou em Belém depois de uma expedição de um mês pela costa de Pará e Amapá para estudar as correntes marítimas da região. A área está no centro das discussões sobre a exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas pela Petrobras.

Veleiro da ONG Greenpeace atracado em Belém colocou faixa com a mensagem 'Petróleo na Amazônia não' durante a passagem de Lula e Emmanuel Macron, presidente da França, nesta terça (26) - Divulgação

O objetivo da pesquisa, segundo a ONG, é entender o comportamento das correntes superficiais e avaliar o impacto potencial que a contaminação por óleo poderia gerar.

De acordo com o Greenpeace, resultados preliminares dos estudos feitos por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá à bordo do veleiro indicam que, além da costa do Amapá, a Guiana Francesa e outros países vizinhos, como o Suriname e a Guiana, poderiam ser impactados por potenciais vazamentos de petróleo na Foz do Amazonas.

Documentos do processo de licenciamento para exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas já apontaram a possibilidade de impacto de óleo na costa de oito países, além de dois territórios da França (Guiana Francesa e Martinica), em caso de vazamentos.

A vinda do presidente francês a Belém envolve um esquema de segurança reforçado, coordenado pela Marinha. Devido ao atentado terrorista ocorrido em Moscou na última sexta-feira (22), a França está em estado de alerta máximo.

Além disso, durante a manhã e o início da tarde, o trânsito na capital paraense foi intenso devido a uma manifestação de servidores da prefeitura que interrompeu o fluxo de veículos em uma das principais vias, a avenida Almirante Barroso. Concentrados em frente à Secretaria Municipal de Administração de Belém, os servidores pediam melhores condições de trabalho.

O objetivo da visita ao Brasil, segundo o governo francês, é que os dois presidentes discutam questões de proteção da biodiversidade, transição ecológica e descarbonização das economias.

Lula e Macron em barco a caminho da ilha do Combu, em Belém, ao lado das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e do governador do Pará, Helder Barbalho, nesta terça (26) - Ricardo Stuckert/PR

Neste ano, o Brasil sediará a cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e em 2025 a COP30. A cúpula do clima da ONU está prevista para acontecer em Belém, mas, como a Folha mostrou na semana passada, o governo estuda transferir parte dos eventos para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde há maior infraestrutura.

Na última semana, o governo Lula criou uma secretaria extraordinária para coordenar os preparativos do evento.

Após a passagem por Belém, Lula e Macron participarão da inauguração de um submarino em Itaguaí (RJ) na manhã desta quarta-feira (27). Depois, o mandatário francês seguirá para São Paulo, onde deverá fazer parte de um fórum econômico e visitará o Instituto Pasteur.

A programação oficial da visita se encerra na quinta (28), em Brasília, com a assinatura de acordos no Palácio do Planalto, almoço no Itamaraty e recepção no Congresso.