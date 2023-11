Dezesseis comédias italianas clássicas estarão em uma retrospectiva do 18º Festival de Cinema Italiano, que começa nesta quarta-feira (8). Os filmes, dirigidos por nomes como Federico Fellini, Mario Monicelli e Lina Wertmüller, ficarão disponíveis gratuitamente no streaming do evento até o dia 9 de dezembro.

Além dos clássicos, o festival apresentará 16 longas inéditos, no streaming e em exibições presenciais gratuitas em 91 salas de 60 cidades do país. Nove longas da retrospectiva também estarão nas telas de cinema, mas até a publicação deste texto a programação ainda não havia sido definida.

Entre as comédias programadas no serviço online há duas obras de Lina Wertmüller, primeira mulher a ser indicada ao Oscar de direção, por 'Pasqualino Sete Belezas', em 1977. Naquele ano, ela não levou a estatueta, ganhando uma honorária em 2020. O streaming do festival exibirá "Mimi, o Metalúrgico" (1972) e "Por Um Destino Insólito" (1974).

De Mario Monicelli o evento programou o impagável "Parente É Serpente" (1992), em que, às vésperas do Natal, as diferenças na família ficam aparentes quando os pais idosos anunciam que pretendem morar com um dos filhos. Outro longa do diretor, "Brancaleone nas Cruzadas" (1970), estrelado por Vittorio Gassman, também ficará disponível no streaming.

Já Fellini estará presente na programação com "A Trapaça" (1955), sobre três golpistas na Itália dos anos 1950. No elenco estão Giulietta Masina e Broderick Crawford. E não faltarão na retrospectiva longas com estrelas italianas, entre elas Monica Vitti, em "Pato com Laranja" (1975), e Roberto Benigni, em "Berlinguer, I Love You" (1977).

Confira as comédias italianas da retrospectiva:

"Amor à Italiana" (1966), de Steno

"A Propriedade Não é Mais um Roubo" (1973), de Elio Petri

"Arturo De Fanti Bancário e Precário" (1980), de Luciano Salce

"A Trapaça" (1955), de Federico Fellini

"Berlinguer, I Love You" (1977), de Giuseppe Bertolucci

"Brancaleone nas Cruzadas" (1970), de Mario Monicelli

"Esses Nossos Maridos" (1966), de Luigi Filippo D'Amico, Dino Riso e Luigi Zampa

"Golpe dos Eternos Desconhecidos" (1959), de Nanni Loy

"Mimi, o Metalúrgico" (1972), de Lina Wertmüller

"O Gato" (1977), de Luigi Comencini

"Parente é Serpente" (1992), de Mario Monicelli

"Pato com Laranja" (1975), de Luciano Salce

"Pobres mas... Belas" (1957), de Dino Riso

"Por um Destino Insólito" (1974), de Lina Wertmüller

"Rugantino, o Conquistador" (1973), de Pasquale Festa Campanile

"Venha Tomar Café Conosco" (1970), de Alberto Lattuada



Festival de Cinema Italiano

Grátis, de 8 de novembro a 9 de dezembro

Programação e streaming: https://festivalcinemaitaliano.com/