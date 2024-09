"Luke, eu sou seu pai." Esta frase impactante tanto para Luke Skywalker quanto para quem assiste a "O Império Contra-Ataca", da saga "Star Wars", pela primeira vez precisava de uma voz tão marcante quanto. E foi o que James Earl Jones, morto no último dia 9 aos 93 anos, deu a Darth Vader.

Claro que a carreira do ator não se resumiu à voz de um dos maiores vilões da história do cinema. Foram seis décadas dedicadas à sétima arte, tanto nos microfones quanto em frente às câmeras. A seguir, o blog traz uma pequena seleção do talento de Earl Jones em filmes disponíveis nos serviços de streaming.

O ator James Earl Jones no longa "Doutor Fantástico" (1964), de Stanley Kubrik - Reprodução

DOUTOR FANTÁSTICO (1964)

Earl Jones interpreta um personagem coadjuvante nesta comédia ácida de Stanley Kubrick sobre a guerra fria e o risco de uma hecatombe nuclear. O ator é o tenente Zogg, um dos tripulantes do B-52 munido de bombas atômicas enviados para atacar a União Soviética. A ordem partiu de um general, cego pelo que considera uma ameaça comunista, sem respaldo no comando do Exército. A partir de então, em uma sala, o presidente norte-americano, generais, estrategistas e políticos passam a discutir como resolver o impasse.

ONDE VER

Max: para assinantes

Amazon, Apple TV e Microsoft Store: para aluguel ou compra

Mary Stuart Masterson (da esq. para a dir.), James Caan (ao fundo), D.B. Sweeney, Carlin Glynn e James Earl Jones em Jardins de Pedra (1987), dirigido por Coppola - Reprodução

JARDINS DE PEDRA (1987)

No longa dirigido por Francis Ford Coppola, Earl Jones é Goody Nelson e James Caan interpreta Cleell Hazard, dois sargentos encostados no departamento do Exército americano responsável pelos funerais de soldados mortos no Vietnã, em pleno ano de 1968. O recruta Willow, filho de um ex-colega, cai nas graças dos dois. Voluntarioso, o rapaz quer ir para a guerra, mas os dois militares experientes sabem que a batalha do Vietnã é impiedosa, diferente de tudo o que já se viu.r.

ONDE VER

Oldflix: para assinantes

Amazon e Apple TV: para aluguel ou compra

James Earl Jones, Kevin Costner e Amy Madigan em "Campo dos Sonhos" (1989) - Reprodução

CAMPOS DOS SONHOS (1989)

"Se você construir, ele virá", diz a voz que o fazendeiro Ray (Kevin Costner) escuta no meio de sua plantação. Com o apoio da mulher, ele constrói um campo de beisebol em pleno milharal, achando que um jogador injustiçado, já morto, surgirá de alguma forma no local. O esporte é o que liga os personagens do filme. Entre eles o de Earl Jones, o escritor recluso Terence Mann , que teria sido inspirado em J.D.Salinger.

ONDE VER

Amazon e Apple TV: para aluguel ou compra

O ator como o rei Jaffe Joffer em "Um Príncipe em Nova York" (1988) - Reprodução

UM PRÍNCIPE EM NOVA YORK (1988) E UM PRÍNCIPE EM NOVA YORK 2 (2021)

Neste sucesso dos anos 1980, Eddie Murphy é o príncipe Akeem, herdeiro da coroa em um país fictício da África. É seu dever se casar, mas ele deseja conhecer sua futura mulher longe do reino, especificamente no Queens, em Nova York. Para isso, propõe ao pai, o rei Jaffe Joffer, interpretado por Earl Jones, uma viagem aos EUA. Lá, o príncipe tenta viver como um homem comum. Em 2021, a comédia teve uma continuação em que Akeem volta aos EUA atrás de um filho que não sabia ter.

ONDE VER

Longa de 1988: Amazon, Apple TV e Microsoft Store: para aluguel ou compra

Filme de 2021: Prime Video e Telecine, para assinantes

James Earl Jones em "Caçada ao Outubro Vermelho" (1990), primeiro filme em que interpreta o almirante Greer - Reprodução

CAÇADA AO OUTUBRO VERMELHO (1990), JOGOS PATRIÓTICOS (1992) E PERIGO REAL E IMEDIATO (1994)

Earl James interpreta o mesmo personagem, almirante Greer, chefe da inteligência dos EUA, nos três filmes, baseados em obras do escritor Tom Clancy. No primeiro, Greer tem de lidar, ao lado do agente Jack Ryan, com um submarino soviético comandado por Markus Ramius (Sean Connery) que se desloca em direção aos Estados Unidos. No segundo, um atentado terrorista frustrado por Ryan o coloca novamente ao lado de Greer. E no último, o inimigo é um cartel de drogas que opera na Colômbia.

ONDE VER

Amazon e Apple TV: aluguel ou compra

Darth Vader, da saga "Star Wars", personagem marcado pela voz de Earl Jones - Reprodução

SAGA STAR WARS e O REI LEÃO (versões de 1994 e 2019)

Os longas que deixaram a voz de Earl Jones marcada na memória de gerações não poderiam faltar na seleção do blog. Na saga galáctica, o ator deu voz a Darth Vader pela última vez em "Star Wars - Episódio 9", de 2019. Depois, em 2022, segundo a revista Vanity Fair permitiu que a Lucasfilm replicasse seu vozeirão por meio de inteligência artificial.

ONDE VER

Disney+: para assinantes