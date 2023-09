Manter o pet hidratado nos dias quentes é fundamental. Uma opção para aliviar o calor e entreter o animal é oferecer sorvetinhos feitos em casa.

Além de permitir que o tutor tenha controle sobre os ingredientes, os picolés feitos em casa são livres de corantes e açúcares, afirma a professora JanaÍna Duarte, coordenadora do curso de medicina veterinária da Faculdade Anhanguera.

"Também são personalizáveis, permitindo a adaptação das receitas de acordo com as preferências e restrições alimentares de cada bichinho", diz.

Cachorro se refresca com picolé

Podem ser usadas frutas —sempre sem as sementes— como maçã, banana, morango, iogurte sem açúcar, caldo de carne ou frango sem sal e até cenoura.

No entanto, vale lembrar que alguns ingredientes são tóxicos, como uva, chocolate e xilitol.

Antes de ir para a cozinha, porém, o tutor deve levar em consideração idade, possíveis problemas de saúde e restrições alimentares do pet. "Ao escolher os itens, verifique com o médico veterinário do seu animal se eles são seguros para o tipo de animal que você tem."

A guloseima deve ser oferecida em pequenas porções, especialmente se o animal não estiver acostumado com sorvetes, para evitar problemas gastrointestinais.

"Após o consumo, fique atento a sinais como vômitos, gripes, surtos ou dificuldades respiratórias. Se o seu animal apresentar alguns desses sintomas após consumir sorvete, suspenda imediatamente e consulte um veterinário", diz.

Receitas de sorvetes para pets

A professora da Anhanguera ensina a fazer três tipos de sorvetes:

Sorvete de banana

Misture bananas maduras com iogurte natural sem açúcar, despeje em formas de picolé e congele.

Sorvete de frutas vermelhas

Combine morangos e mirtilos com água de coco, batata e congele.

Sorvete de cenoura

Cozinhe cenouras, mistura com caldo de frango sem sal, congele em pequenas porções.

Como o blog já mostrou, frango, carne e até ovo congelado podem virar picolés. Confira abaixo receitas sugeridas pela rede de hospitais veterinários Pet Care.

Sorvete de frango

Coloque ½ kg de frango em dois litros de água em uma panela de pressão, adicione duas cenouras inteiras, um fio de azeite e uma pitada de sal. Cozinhe por 20 minutos. Assim que esfriar, coe o caldo e coloque em forminhas de gelo. Pode ser oferecido como petisco nos dias de calor.

Picolé de carne

Coloque ½ kg de carne de músculo bovina em dois litros de água em uma panela de pressão, adicione uma batata doce e uma cenoura inteira, um fio de azeite e uma pitada de sal. Cozinhe por 20 minutos. Assim que esfriar, coe o caldo e coloque em forminhas de gelo ou use meio copinho descartável como medida.

Ovo congelado

Segundo o hospital veterinário, ovo cozido é um petisco saudável, barato e fácil para cães e gatos. O preparo também é simples: cozinhe o ovo, congele e sirva! Para raças de pequeno porte, corte em quatro partes ou esmague e coloque nas forminhas de gelo. Ovo de codorna também é opção.

Ração também é uma alternativa, como o blog também já mostrou. Veja a sugestão da rede Petz:

Sorvete de ração

Coloque uma porção de ração seca ou úmida em forminhas de gelo, com um pouco de água, e leve ao freezer. Pode também bater no liquidificador com água. A recomendação da rede é servir um cubinho por dia, como petisco ou durante a refeição.

Sorvete para gatos

Gatinhos nunca são esquecidos neste blog! Abaixo, a dica do Pet Care:

Coloque um petisco, ração úmida ou comida que ele goste em um pouco de água filtrada, despeje na forminha de gelo ou em copo descartável e leve para o congelador. Sirva como petisco.

Cuidados com o pet no calor

Sorvete não é tudo. Incentive o animal a beber água mais vezes por dia e evite deixá-lo em locais quentes, sem ventilação adequada ou exposto ao sol.

Se os dias quentes são um convite a atividades ao ar livre, os efeitos do calor podem colocar cães e gatos em perigo. No verão, aumentam os registros de hipertermia, quando a temperatura do corpo do pet sobe muito, com risco de elevar a pressão e causar parada cardíaca.

Por isso, hidratação é prioridade. Ofereça sempre água limpa e fresca –em casa ou durante os passeios.

Na rua, evite o asfalto quente para não queimar as patinhas do cachorro.

Se ele ficar ofegante durante o passeio, procure uma sombra, ofereça mais água e borrife um pouco no corpo do animal. E, como atividades externas favorecem o contato entre pets, não esqueça de manter a carteira de vacinação em dia.

