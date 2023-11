Eventos de adoção e uma campanha de doação de sangue pet são parte da programação em São Paulo neste fim de semana.

Cachorro em abrigo - Reprodução

Quem está à procura de um novo amigo, pode conhecer cães e gatos para adoção em ao menos dois eventos neste sábado (25).

⁃ Uma parceria da organização Pet Food Institute e a ONG Cão Sem Dono leva animais castrados e vermifugados para a loja Cobasi Alto de Pinheiros. O candidato a adotante precisa ser maior de idade, apresentar documento de identificação, comprovante de residência e passar por entrevista.

O evento será das 10h às 16h, e o endereço é rua Gen. Furtado do Nascimento, 66.

⁃ Na zona leste da capital paulista, o Shopping Penha faz a última campanha do ano em parceria com a ONG Amora Movimento Animal. Os pets para adoção estão vermifugados, vacinados e castrados. Será a partir das 11h na portaria da rua Betari. Para ajudar animais de abrigo, o centro de compras tem um ponto de arrecadação de ração e itens para os bichinhos no estacionamento G4. A ONG Repeteco será a responsável por dar destino a tudo que for arrecadado.

O shopping fica na rua Doutor João Ribeiro, 304.

Quem já tem um animal de estimação pode ajudar a salvar a vida de outros peludos com um ato de solidariedade: a doação de sangue.

O Hospital AmarVet's, em parceria com o banco de sangue Sanimvet, realiza também neste sábado a Campanha Patinha Vermelha.

Podem precisar de transfusão de sangue animais com doenças inflamatórias ou infecciosas, vítimas de acidentes, que passam por cirurgias ou estão em tratamento contra câncer, por exemplo.

Para ser um doador, o cão precisa ter entre 1 e 8 anos, ao menos 25 kg, estar clinicamente saudável, realizar controle de pulgas e carrapatos, vermifugação, ter a vacinação em dia e não ter passado por procedimento cirúrgico recente (últimos 20 dias). Fêmeas não podem estar gestantes.

Interessados devem se inscrever pelo WhatsApp do Hospital no número (11) 5108-0092. Os pets que aderirem à campanha vão receber um um kit com brindes de marcas parceiras do hospital e um certificado de participação.

"Antes de iniciar o processo de doação, os cães são submetidos ao exame físico e a uma amostra de sangue é coletada para o exame de triagem. Nesse pré-exame são verificados o hematócrito e a proteína plasmática. Se tudo estiver dentro dos parâmetros de normalidade, a coleta é realizada. Os cães heróis também recebem exames laboratoriais num prazo de até 30 dias", explica Natália Gouvêa, médica veterinária e CEO do hospital veterinário e idealizadora da campanha.

O endereço é avenida Indianópolis, 962, em Moema, e a campanha será das 10h às 17h.

