Quer aproveitar o fim de semana com seu pet ou quer levar um novo amigo para casa?

O blog separou alguns eventos do fim de semana, que incluem Carnaval para cães, eventos de adoção e, no litoral, uma ação para alertar com bom humor sobre os riscos de doenças parasitárias.

Shopping Raposo, em São Paulo, tem nova edição de evento de adoção neste fim de semana - Divulgação

Veja a agenda:

Alalaô

Neste fim de semana tem pré-Carnaval também para os pets. A programação do Mooca Plaza Shopping inclui bailinho, banda ao vivo e oficinas infantis.

O Bailinho de Carnaval pet friendly tem entrada gratuita, nos dois dias, das 12h às 20h, na área interna do shopping, em frente à loja Crystal Pet. Das 14h às 18h, no Pet Park, tutores poderão participar de oficina de customização de bandana e aproveitar painel instagramável para fotos com os amigos peludos. E, das 16h30 às 17h, os pets poderão participar de desfile de fantasias que será acompanhado pela bandinha carnavalesca.

O centro de compras fica rua rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, na Vila Prudente, zona leste.

Adoção

O programa Adotar é Tudo de Bom, da Pedigree, tem ações neste fim de semana.

Sábado (3):

- ONG Associação Natureza em Forma (Rua General Jardim, 240 - Vila Buarque – SP) – 10h às 16h

- Cobasi Braz Leme (av. Braz Leme, 278 – Casa Verde) – 12h às 17h

- Cobasi Higienópolis (av. Angélica, 430 – Higienópolis) – 10h às 15h

- Cobasi Carrão (rua Serra de Botucatu, 1759 - Vila Gomes Cardim – SP) – 15h às 21h

- Cobasi Tamboré (alameda Araguaia 3023, Alphaville – Barueri – SP) – 10h às 14h

- ONG Abrigo Cão Viver (rua Primeiro de Maio, 165 - Vila Boa Vista – Contagem - MG) – 13h às 16h

Domingo (4):

- ONG Associação Natureza em Forma (Rua General Jardim, 240 - Vila Buarque – SP) – 10h às 16h

- Cobasi Pompéia – (r. Carlos Vicari, 106 – Pompéia - SP) – 12h às 17h

- Cobasi Braz Leme (av. Braz Leme, 278 – Casa Verde) – 12h às 17h

- Cobasi Higienópolis (av. Angélica, 430 – Higienópolis - SP) – 10h às 15h

No Raposo Shopping, uma ação neste sábado em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos busca um lar para cães de diferentes idades, tamanhos, cores e personalidades. São animais sociáveis, vermifugados, vacinados e castrados.

O interessado deve ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista com a ONG e assinar o termo de adoção. Será das 11h às 17h, e o endereço é rodovia Raposo Tavares, km 14,5, em São Paulo.

No domingo, (4), o ParkShopping São Caetano, na Grande São Paulo, faz evento de adoção em parceria com a Ampara Animal, das 13h às 19h. Serão cerca de 20 animais, entre cães e gatos, que estão castrados, vacinados, vermifugados e testados contra as principais doenças.

Os interessados em adotar devem ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e pagar uma taxa de adoção de R$ 150, que ajuda a cobrir os custos com medicamentos, alimentação, castração e outros cuidados com os animais. O candidato a adotante também passa por entrevista. Para adotar gatos, é necessário ter telas de proteção em janelas e sacadas.

O shopping fica na alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul.

Pulgas, carrapatos e mosquitos

Em Santos, no litoral paulista, um carro-cachorro vai circular pela orla para chamar a atenção para doenças parasitárias. A ação é da Petlove e foi pensada para alertar sobr eo bem-estar dos animais, em época de proliferação das pulgas, mosquitos e carrapatos.

A escolha da cidade não foi por acaso. "Ambientes úmidos, como o litoral, propiciam a proliferação de pulgas, carrapatos, vetores como mosquitos e aumentam a vulnerabilidade dos pets. Locais mais quentes favorecem a presença de parasitas em áreas úmidas", diz a médica veterinária da marca, Viviane Tamos. Segundo ela, os principais sintomas das doenças parasitárias podem variar dee coceira intensa e queda de pelos do pet até problemas gastrointestinais, fraqueza e febre.

O carro-cachorro de ação da Petlove - Divulgação

