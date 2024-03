São Paulo

Uma nova linha de suplementos para cães e gatos chega ao mercado neste mês. Desta vez, a aposta é da BRF Pet, pet food que agora aposta em cinco fórmulas para entrar no segmento de nutrição.

Como diferencial, a empresa cita fórmulas exclusivas, ingredientes naturais e alta palatabilidade —testes foram feitos internamente com pets degustadores.

"A BRF Pet é a única companhia brasileira que está em todos os segmentos, em todas as faixas nutricionais e de preços no mercado", disse Marcel Sacco, gerente-geral da empresa no evento de apresentação da marca, que reuniu veterinários e jornalistas, na terça (27), em São Paulo.

Cachorro come na mão do tutor - Adobe Stock

Mayara Andrade, médica veterinária e nutróloga da BRF Pet, afirma que a Gud não é uma linha para suplementar alimentações que não estejam balanceadas, mas traz nutrientes para promover saúde e pode ser usada como coadjuvante em alguns tratamentos.

"Não é remédio, não tem finalidade de curar doenças, mas pode ser associada para ajudar na recuperação", afirmou ao Bom Pra Cachorro.

São cápsulas gelatinosas, em formato de ossinho, e as fórmulas incluem substâncias para cuidado com articulações, para fortalecer as defesas naturais, saúde da pele e da pelagem. Os produtos são fabricados pela parceira Sorocaps.

Questionada, a BRF Pet não divulgou o valor investido na marca. No entanto, Sacco disse que a empresa tem ainda capacidade de expansão e confirmou que está descartada a possibilidade de venda da divisão pet —e que a ideia é "dobrar a aposta".

"A BRF está mais forte, mais saudável do que nunca, e a gente tomou uma decisão muito clara de não vender mais o negócio de pet e, pelo contrário, dobrar a aposta", afirmou aos convidados do evento.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Apesar de não ser um medicamento e, com isso, não precisar prescrição, a recomendação é que o veterinário seja consultado antes de o tutor optar pelo suplemento. "Ninguém melhor que o médico veterinário que acompanha o pet para entender o que ele realmente está precisando naquele momento", reforçou Mayara.

No lançamento, os produtos estarão disponíveis apenas em São Paulo, e os preços sugeridos vão de R$ 87,50 com 30 cápsulas a R$ 213,70, dependendo da composição.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads