São Paulo

O labrador Ice, que ficou conhecido como o primeiro cão salva-vidas do Brasil, morreu aos 14 anos, de causas naturais, em Itajaí (SC).

Ice, durante treinamento em 2016 - Divulgação/Bombeiros de SC

O cachorro, que estava aposentado desde 2019, vivia com o sargento Evandro Amorim, que cuidou dele desde os dois meses de vida.

"O CBMSC [Corpo de Bombeiros de SC] presta respeitosas continências e agradece ao cão de busca Ice e ao sargento Amorim pelos anos de serviços dedicados aos cidadãos", escreveu a corporação, ao anunciar a morte, no dia 2.

Ice passou por treino intenso até ficar apto, em janeiro de 2017, para ser o primeiro cachorro salva-vidas do país. Ele tinha sete anos.

O labrador foi preparado para auxiliar salvamentos marítimos, levando um flutuador a uma vítima de afogamento, quando o número de pessoas em risco fosse maior do que o de guarda-vidas no local. O projeto foi inspirado em um modelo italiano de salvamento com cachorros.

Considerado calmo, Ice era experiente em resgates —participou, por exemplo, das buscas a soterrados após o rompimento da barragem em Mariana (MG), em 2015.

O labrador completaria 15 anos nesta segunda-feira (9).

"Com ele aprendi a ser tolerante. Aprendi a ser resignado e resiliente. Aprendi a ter paciência com tudo e todos […] aprendi que estar ao lado de quem se ama é melhor até do que chocolate", escreveu em rede social o sargento Amorim em 2019, por ocasião dos dez anos do cachorro.

Ice também fez parte de um projeto terapêutico no Hospital Marieta Konder, também em Itajaí, de 2017 a 2019.

"Embora não esteja mais fisicamente do nosso lado, o amor de Ice viverá para sempre em nossos corações", escreveu a unidade.

A rotina de Ice era mostrada em rede social. Carinhoso e companheiro, ele não dispensava uma brincadeira.

"Ainda gosto muito de treino de busca. Precisamos nos manter sempre ativos, a idade é só uma questão cronológica, a mente sempre estará no comando", dizia legenda de um vídeo.

Em junho, no Dia do Amigo, a relação de parceria e carinho Amorim e Ice foi lembrada em publicação. No último aniversário, um vídeo relembrou a história do cachorro.

