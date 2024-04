O ajuste na redação do texto legal do arcabouço fiscal é de suma importância para o Executivo. A manobra deve ajudar a bancar as reestruturações em negociação com servidores. Por isso, foi intencionalmente incluído nas articulações com a Câmara dos Deputados.

