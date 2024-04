A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados ouve a ministra Nísia Trindade sobre as ações de prevenção e combate às arboviroses, em especial a dengue, e a gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10), a partir das 9h30.

A presença dela foi solicitada pelos deputados Célio Silveira (MDB-GO), Dr. Francisco (PT-PI) e Silvio Antonio (PL-MA), e pela deputada Rosângela Moro (União-SP).

A ministra da Saúde é alvo constante de ataques do Centrão devido aos critérios para liberação de emendas parlamentares.

Como mostrou a Folha, o ministério mudou as regras para liberação das emendas em 2024, ano de eleições municipais, e permitiu que estados e municípios recebam mais recursos dos parlamentares. Nísia também tem feito reuniões com lideranças do Congresso para explicar as regras sobre emendas e tentar evitar novas crises com o Legislativo.

