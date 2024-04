Brasília

O ex-ministro interino do do Desenvolvimento Regional Helder Melillo Lopes Cunha Silva é o novo secretário-executivo do Ministério das Cidades. A nomeação está no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (16).

Cunha Silva ocupou o posto de ministro do Desenvolvimento Regional em dezembro de 2022, no fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), depois da exoneração do ministro Daniel Ferreira.

Ele era o secretário-executivo da pasta, que resultou da junção de diversos ministérios, entre eles o Ministério das Cidades. Cunha Silva é funcionário de carreira da pasta.

O posto estava em aberto desde a saída de Hildo Rocha (MDB) e era alvo de disputa entre o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), e o seu partido, que queria um político para a vaga.