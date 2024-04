Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse nesta segunda-feira (8) que as publicações do dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, atacam a soberania brasileira e desrespeitam decisão judicial. "Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023."

