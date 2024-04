Brasília

Em coletiva sobre atualização do quadro epidemiológico de dengue no país, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel falou que não há risco de perda sobre as doses de vacinas com data de validade próxima, que foram redistribuídas nos municípios.

"Nenhum estado fez nenhum alerta de dificuldade nem indicativo de estados e municípios de possível perda", afirmou.

Ethel disse ainda que não há projeções sobre o quadro, e apenas reforçou a necessidade de cuidado e atenção por conta do tempo chuvoso que predomina neste período do ano.

"Ainda temos períodos de chuvas. Elas estão muito presentes em vários estados, o que facilita a reprodução do mosquito".

O Brasil fechou a 14ª semana epidemiológica com 28.395 casos graves de dengue e 1.117 óbitos confirmados pela doença. Apesar da queda no cenário, as autoridades da pasta reforçaram que ainda é necessária atenção.

A epidemia de dengue é considerada uma das crises enfrentadas pela ministra da saúde, Nísia Trindade, que tem sido alvo de críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do centrão, que pressiona por mais verbas da Saúde.