O pedido do ex-vice presidente do Equador , Jorge Glas, para proibir que delatores da Odebrecht (atual Novonor) deponham a autoridades estrangeiras foi enviado ao ministro Dias Toffoli, do STF. No ano passado, o ministro declarou nulas as provas da empreiteira contra Glas.

