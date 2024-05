Os ministérios da Fazenda, do Trabalho e o BNDES têm discutido a projeção de um rombo nas contas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o governo Lula (PT) estimou um déficit de R$ 4,5 bilhões no fundo no ano que vem, que tende a se acentuar e alcançar um valor de R$ 8,7 bilhões em 2028.

