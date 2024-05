"O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós serem humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Temos tempo de mudar isso", afirmou o presidente Lula (PT) ao comentar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O presidente afirmou que é preciso tomar consciência da crise climática que o planeta enfrenta e que há "tempo de mudar isso".

