Brasília

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, adaptou dois compromissos da autoridade monetária nesta semana para participar do Fórum Jurídico de Lisboa, que ficou conhecido nos meios jurídicos e políticos pelo apelido "Gilmarpalooza".

Nesta quinta-feira (27), Campos Neto participou da apresentação do relatório trimestral de inflação e da coletiva de imprensa em São Paulo.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixa Ministério da Fazenda após reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional) - Gabriela Biló - 26.jun.2024/Folhapress

A entrevista a jornalistas costuma ocorrer trimestralmente em Brasília, na sede do BC. Ainda assim, essa não foi a primeira vez que o local foi alterado. A coletiva de março, em véspera de feriado (Sexta-feira Santa), havia sido transferida para a capital paulista.

Após cerca de uma hora de entrevista coletiva (duas horas de evento), Campos Neto disse que responderia apenas a mais uma pergunta porque precisava se deslocar ao aeroporto.

"Eu peço perdão, gente. Hoje eu realmente tenho que pegar um voo. Ainda tenho que passar em casa antes de ir para o aeroporto", disse.

"É sempre 1 hora [de coletiva], na próxima, prometo que fico mais meia hora. Quero pedir perdão mesmo, mas tenho que ir para o aeroporto, senão não tenho nenhum problema de ficar aqui", acrescentou.

Na agenda oficial do BC, consta o deslocamento para Lisboa no período da tarde. Nesta sexta-feira (28), Campos Neto participará do painel "Integração Global e Blocos Econômicos" no Fórum Jurídico de Lisboa. Entre os convidados, está Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional.

O evento é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), que tem o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), como sócio e o seu filho como dirigente.

Outro compromisso de Campos Neto que sofreu alteração foi a reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional). No dia 18 de junho, a instituição comunicou que o encontro, inicialmente previsto para o dia 27, seria realizado um dia antes, na quarta (26). Como justificativa, informou que se tratava da agenda do presidente do BC.

Campos Neto compõe o colegiado ao lado dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento). No encontro desta semana, foi ratificada a mudança no sistema de metas de inflação.

Procurado, o BC não respondeu até a publicação do texto.