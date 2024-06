Brasília

A primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) deve julgar nesta terça-feira (4) a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

O processo entrou na pauta do Supremo nessa segunda-feira (3), o que levou a defesa de Moro a pedir que o caso fosse retirado da pauta. A alegação era de que o tempo entre a disponibilização da data de julgamento e sua realização (menos de 24 horas) não permitia a devida organização e preparação do procurador do denunciado. No entanto, até o momento, a análise do caso está mantida.

A denúncia trata de declarações do parlamentar de abril do ano passado, quando viralizou nas redes sociais um vídeo em que o ex-juiz aparece falando a interlocutores sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".

O senador Sérgio Moro em sessão do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados. - Pedro Ladeira/Folhapress