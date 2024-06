Brasília

Voluntários no Rio Grande do Sul criaram uma plataforma para intermediar a adoção de animais desabrigados no estado após as enchentes. No site Arcanimal, é possível ver uma lista de animais disponíveis para adoção e fazer contato com os abrigos.

A plataforma é o canal oficial de adoção que integra o Plano de Resposta à Fauna, do Governo do RS.

Em parceria com a Arcanimal, o Grad (Grupo de Resposta a Animais em Desastres) junto à (FAB) Força Aérea Brasileira vai transportar animais adotados para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, seguindo as novas diretrizes estabelecidas pelo governo e pela FAB.

Conforme mostrou a Folha, a queda de voluntários nos abrigos é uma realidade do Rio Grande do Sul desde a tragédia. Os grupos de voluntários também criticaram a ausência do poder público.

Até o momento, mais de 12,5 mil bichos foram resgatados em todo o estado.