Passar todas as roupas nem sempre é necessário. Com alguns truques, é possível esticar os tecidos sem o uso de ferro, economizando, assim, tempo e energia.

"Roupas feitas com tecidos mais leves e maleáveis, como algodão, linho e poliéster, geralmente não exigem ser passadas. Já peças mais estruturadas, como camisas sociais e calças de alfaiataria, podem precisar de uma passada para manter a aparência impecável", afirma Flávia Ferrari, especialista em organização doméstica.

A seguir, veja as dicas da Flávia para não precisar passar as roupas.

Mistura de água, álcool e amaciante ajuda a esticar os tecidos - Adobe Stock

1. Sacudir ao tirar da máquina

Essa é uma dica simples, mas que facilita muito o processo de secagem e reduz a necessidade de passar a roupa. Ao sacudir as peças logo após retirá-las da lavadora, você ajuda a desamassar os tecidos. Isso é importante, porque, muitas vezes, as rugas são formadas durante a secagem. Além disso, a prática serve para endireitar as roupas, fazendo com que elas não sequem de um jeito torto.

2. Pendurar direito

Estender as roupas corretamente é essencial para evitar vincos e rugas. Isso significa esticar bem as peças ao pendurá-las no varal ou no cabide, garantindo que não fiquem dobradas ou amontoadas.

Prenda as camisas pelas costuras dos ombros e as calças pelo cós, sempre esticando bem o tecido. Prefira pregadores de madeira ou com as pontas revestidas de silicone. Para evitar marcas, não os posicione no meio da roupa. Se for usar cabides, escolha modelos adequados, como os de acrílico ou de madeira, que não deixam marcas nos ombros.

Lembrando que não são todas as roupas que podem ser penduradas. Itens de malha, lã e tecidos mais pesados esticam demais e podem deformar. É recomendável secar peças mais delicadas na horizontal. Verifique sempre as instruções de lavagem e secagem na etiqueta das roupas.

3. Arrumar os detalhes

Após pendurar as roupas, arrume as partes que podem acumular rugas, como golas, punhos e bolsos. Alise essas áreas com as mãos para garantir que fiquem sem vincos.

4. Secar à sombra

Expor as roupas diretamente ao sol por longos períodos pode estragar as fibras dos tecidos e desbotar as cores. O ideal é estender à sombra, em um local com boa circulação de ar. Caso seja necessário secar ao sol, remova as peças assim que estiverem secas, para evitar danos. Se possível, dobre as roupas logo após tirá-las do varal, para que não amassem novamente.

5. Borrifar uma misturinha

Em 800 ml de água filtrada, adicione 100 ml de álcool 46 (pode ser o 70, mas o cheiro vai ficar mais forte) e 100 ml de amaciante não concentrado (se o produto for concentrado, use menos de 50 ml). Misture os ingredientes e armazene em um frasco com borrifador.

A solução vai ajudar a esticar os tecidos. Você pode aplicá-la assim que a roupa sair da máquina de lavar, na hora de estendê-la no varal ou depois. "Eu uso a técnica 'mão de ferro', em que estico a peça, borrifo a misturinha e passo com as mãos com certa força, desamassando sem o ferro de passar", diz Flávia Ferrari.

Antes de utilizar a mistura pela primeira vez em uma roupa, teste em um pedaço do tecido. Na grande maioria das vezes, seguindo as proporções corretas, ela não vai danificar as fibras.