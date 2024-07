Brasília

O ministro Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), foi nomeado o novo corregedor nacional de Justiça. A nomeação foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (31).

A posse está prevista para 3 de setembro. Campbell vai substituir Luis Felipe Salomão para o biênio 2024/2026.

A Corregedoria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) é responsável pela atividade correicional e pelo desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízos e dos serviços extrajudiciais do país, além de orientação, coordenação e execução de políticas na área.

Indicado para o cargo pelo STJ em 23 de abril, Mauro Campbell foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e foi aprovado por unanimidade. Ele teve o nome aprovado pelo plenário em 19 de junho.

O ministro Salomão será o novo vice-presidente do STJ. Mas segue no cargo de corregedor até 22 de agosto. Até a posse de Campbell, o conselheiro Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), assumirá as funções.

Nas últimas semanas, a Corregedoria determinou nova correição no Tribunal de Justiça da Bahia pelas investigações da Faroeste, a maior operação contra venda de decisões judiciais do Brasil, abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta do desembargador que negou preferência a uma advogada grávida e analisa um pedido de providências contra a atuação de juízas que barraram o aborto legal de uma menina de 13 anos em Goiás.

