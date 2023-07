São Paulo

A cafeteria Waku Waku, na região central de São Paulo, está oferecendo uma xícara de café especial para quem doar agasalho para moradores de rua até domingo (23).

Para resgatar seu coado, basta ir à cafeteria, que fica na rua Maria Antônia, 64, e entregar algum agasalho. As doações serão posteriormente distribuídas na própria região –o centro de São Paulo concentra uma grande população de pessoas em situação de rua.

Cafés especiais são aqueles grãos que não apresentam impurezas nem defeitos e produzem bebidas limpas e doces, com corpo e acidez equilibrados. Para saber mais sobre a diferença entre ele e o café tradicional, confira a galeria de imagens ao final deste texto.

Esta não é a primeira iniciativa da cafeteria na área social. No início do mês, ela chegou a reverter toda a verba arrecadada com a venda de espressos ao longo de uma semana para uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade.

Fundada no segundo semestre de 2021, a Waku Waku serve cafés em diferentes métodos, além de comidas salgadas, como pão de queijo, pão na chapa e sanduíches, e doces, caso dos cookies, queridinhos da casa.

A cafeteria tem ambiente intimista, que lembra uma sala de estar. Apesar de pequena, tem sofás e mesas propícias para quem deseja trabalhar no local.

Waku Waku

Endereço: rua Maria Antônia, 64, Vila Buarque, São Paulo

Horários: seg. a sex, das 8h às 20h; sáb. e dom., das 9h às 19h



Fachada da cafeteria Waku Waku, na região central de São Paulo - Divulgação

Empresa leva consumidor para cafeiculturas amazônicas

A CoffeaTrips, que organiza viagens de agroturismo ligadas ao café, está planejando mais uma incursão a tribos indígenas que produzem café na Amazônia.

A proposta é levar os consumidores para visitar ao menos cinco propriedades que cultivam robustas em Rondônia. A espécie tem ganhado espaço no mercado de cafés especiais.

A experiência inclui degustações, pernoite em uma aldeia indígena produtora de café e até um glamping –neologismo que mistura glamour com camping, ou seja, um acampamento com menos perrengue– em meio ao cafezal.

A viagem dura seis dias e custa a partir de R$ 5.980,00. Mais informações aqui.

Empresa leva viajantes para conhecer cafés produzidos por povos indígenas na Amazônia - Kelly Stein/Divulgação



Importantes eventos do setor ocorrerão em novembro

A Semana Internacional do Café (SIC), um dos eventos mais importantes do setor, este ano acontecerá entre os dias 8 e 10 de novembro, em Belo Horizonte.

O evento reúne lideranças de várias etapas da cadeia do café, como agricultores, cooperativas, torrefadores, cafeterias, degustadores etc.

Outro destaque da feira é o anúncio dos vencedores do Coffee of The Year, que anualmente premia os principais lotes da safra brasileira.

A SIC ocorrerá dias antes de outro grande evento do setor, o Encafé (Encontro Nacional da Indústria de Café), que reúne as maiores empresas do mercado.

Este ano o encontro será realizado em Alagoas, entre 15 e 19 de novembro, e está sendo tratado como uma edição especial por celebrar os 50 anos da Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café), entidade que representa o setor e organiza o evento.



