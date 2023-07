São Paulo

O centro histórico de Santos (SP) recebe neste final de semana um festival com degustações de café, workshops e palestras sobre a bebida.

O Santos Café tem ainda shows, exposições e passeios para adultos e crianças. Esta é a oitava edição do evento, que começa nesta sexta (7) e vai até domingo (9).

As atividades ocorrem em locais como o Museu do Café, a região do Valongo, a praça Mauá, entre outros.

A programação completa pode ser consultada no site.

Museu do Café, em Santos (SP) - Divulgação



PREÇOS CAEM, MAS ROBUSTAS TÊM MÁXIMA EM 28 ANOS

Os preços do café arábica no mundo registraram queda e alcançaram o nível mais baixo desde julho de 2021, enquanto os grãos de robusta tiveram a maior alta em 28 anos, segundo o relatório de mercado referente ao mês de junho divulgado pela Organização Internacional do Café (ICO, na sigla em inglês).

O preço do indicador composto da ICO caiu 2,4% de maio a junho de 2023, com média de US$ 171,25 centavos/lb (US$ 3,78 por quilo). Os preços dos robustas, por sua vez, aumentaram 7,8% –média de US$ 132,13 centavos/lb.

É a maior média mensal dos robustas desde fevereiro de 1995. Com essa forte alta, a diferença de preços entre as duas espécies está em seu ponto mais baixo desde outubro de 2020.

"Essa tendência alimenta um fenômeno mais amplo, no qual os preços dos arábicas e dos robustas foram dissociados, com os robustas se beneficiando de uma substituição da demanda por preços mais baratos em relação aos arábicas de melhor qualidade e preço", diz o relatório.



CAMPEONATO DE AEROPRESS ANUNCIA DETALHES

O Campeonato Brasileiro de Aeropress —método de filtragem por pressão— anunciou os detalhes da competição deste ano. O evento ocorrerá nos dias 28 e 29 de outubro, em Campinas (SP).

O vencedor estará habilitado a disputar o mundial, na Austrália —os custos da viagem estão inclusos na premiação do campeão.

Serão 48 baristas competindo no Brasileiro. As inscrições foram abertas na última quinta (6) e esgotaram em minutos.

Além da disputa em si, o evento em Campinas terá palestras e deve contar com a presença de produtores e de cafeterias e torrefações.

Mais informações estão disponíveis na página do evento no Instagram.



