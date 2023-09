São Paulo

O Museu do Café, em Santos, realizará um festival com degustações, oficinas e shows para celebrar o Dia Internacional do Café, no próximo domingo (1º).

Museu do Café, em Santos (SP), terá programação especial neste domingo - Divulgação

O Mercado Coffee terá estandes com várias opções de grãos gourmet, métodos de preparo, cerveja artesanal, souvenirs e sobremesas, entre outros.

A programação inclui atividades infantis e palestras sobre assuntos como regiões produtoras de cafés especiais e até um workshop de cervejas com café.

O evento ocorrerá no boulevard da rua XV de Novembro, no Centro Histórico de Santos, das 11h às 19h.

A visitação aos espaços expositivos do museu será gratuita (das 10h às 18h, com encerramento da bilheteria às 17h).

O evento é organizado pelo Museu do Café, que pertence ao governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Santos e a Associação Comercial de Santos.

Mercado Coffee Quando Neste domingo (1º), das 11h às 19h

Neste domingo (1º), das 11h às 19h Onde Boulevard da XV de Novembro, no Centro Histórico de Santos

Boulevard da XV de Novembro, no Centro Histórico de Santos Preço Grátis

Grátis Link: https://www.museudocafe.org.br/o-museu/agenda-completa/mercado-coffee-5/



