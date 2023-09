São Paulo

Rede que tem atraído atenção por suas bebidas gourmet e ambientes mais sofisticados, a Starbucks Reserve não tem planos para inaugurar no Brasil. A informação foi confirmada ao Café na Prensa pela assessoria de imprensa global da marca.

A Reserve é uma grife lançada pela cafeteria americana para servir seus melhores cafés. Segundo a companhia, a rede tem o compromisso de selecionar os melhores grãos e "evoluir a experiência da cafeteria para algo surpreendente e multi-sensorial".

Ela tem feito sucesso no exterior e está se expandindo rapidamente, com várias inaugurações pelo mundo, sobretudo no mercado chinês e no Oriente Médio.

No fim do ano passado, a Reserve abriu uma loja de três andares no Empire State Building, prédio icônico de Nova York, e, obviamente, tem atraído a atenção de milhares de turistas, inclusive brasileiros.

Quem quiser conhecer uma unidade da Starbucks Reserve, no entanto, terá que viajar, ao menos por ora. As únicas lojas na América Latina ficam no México (4) e no Chile (1).

ORFEU MUDA PARA CÁPSULA DE ALUMÍNIO E LANÇA PROGRAMA DE RECICLAGEM

A Orfeu anunciou que suas cápsulas de café agora serão feitas com alumínio, material mais reciclável do que o plástico. É o mesmo utilizado pela Nespresso e outras companhias do setor.

Especialistas e degustadores dizem que as cápsulas de alumínio são melhores porque, além de o material ser mais facilmente reciclado, ele conserva melhor os sabores e aromas do café.

Com a mudança, a empresa lançou um programa de reciclagem próprio. A Orfeu Recicla propõe que os consumidores guardem as cápsulas usadas até atingir 70 unidades. Em seguida, o cliente entra em contato com a marca para agendar a coleta em domicílio por meio do WhatsApp (11) 5184-3564.

Segundo a Orfeu, as cápsulas de alumínio estarão disponíveis nos cafés Clássico, Intenso, Bourbon Amarelo, Orgânico, Descafeinado e nos futuros lançamentos de microlotes.

MARCA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR LANÇA CÁPSULA BIODEGRADÁVEL

A Taeq, marca do Grupo Pão de Açúcar, lançou cápsulas de café orgânico biodegradáveis, feitas a partir de biopolímero PHA, material natural derivado de celulose e óleos vegetais.

Uma das metas ambientais da empresa é que, até 2030, 100% das embalagens de marcas próprias sejam recicláveis, reutilizáveis e/ou compostáveis.

O produto está disponível nas lojas da rede Pão de Açúcar e Extra e no e-commerce das companhias (R$ 24,49 a caixa com 10 cápsulas).



