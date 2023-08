São Paulo

A Nespresso lança na próxima semana um dos cafés mais planejados –e mais caros– da sua história. O Nº 20, como será chamado o produto, será vendido em caixas com apenas 5 cápsulas por R$ 90 –ou seja, R$ 18 por dose.

São grãos da espécie arábica cultivados por 59 agricultores na Colômbia após testes e estudos realizados desde 2003 pela empresa suíça.

Após cultivos experimentais na Colômbia, Nicarágua e Indonésia, o grão acabou se desenvolvendo melhor no solo das regiões de Cauca e Caldas da Colômbia.

Segundo a Nespresso, o café apresenta aromas de flor de laranjeira e notas cítricas frescas, e deve ser consumido como espresso (40ml).

O café N° 20 terá lançamento global no dia 6 de setembro. As cápsulas estarão disponíveis apenas para o sistema original –não contempla, pois, as novas máquinas da linha Vertuo.

LIVRO CONTA HISTÓRIAS DE PRODUTORES DE CAFÉ ESPECIAL

A escritora Tanit Savassi lançou um livro com histórias de pessoas que cultivam cafés especiais em várias regiões produtoras do Brasil.

Em capa dura e com projeto gráfico bastante ilustrado, a publicação independente já estava disponível em algumas livrarias de Belo Horizonte desde o fim do ano passado. Recentemente, contudo, o livro tem alcançado novos mercados.

A obra chegou a São Paulo e está disponível na livraria Ponta de Lança, na região central da capital paulista, e na cafeteria Café Zinn, no bairro dos Jardins.

Além de pontos de venda físicos em algumas capitais, o livro pode ser adquirido pelo site da Pasquali, loja especializada em produtos de café.

TORREFAÇÃO LANÇA GRÃO COM EMBALAGEM ROQUEIRA

A Vibe Coffee, torrefação capixaba de cafés especiais, lançou um grão com uma embalagem de temática roqueira.

O Rock ‘n Coffee se junta a outros cafés que a empresa já possui no portfólio com inspiração musical, como o Reggae and Coffee e o Guns ‘n’ Coffee.

Todos os rótulos da Vibe Coffee são baseados em temas relacionados a cultura, esportes e estilo de vida. Outros exemplos são o Surf and Coffee e o Bike and Coffee.

Cada pacote com 250 g custa R$ 45 e pode ser adquirido diretamente com a empresa, por meio do WhatsApp (27) 99863 8642.

L’OR LANÇA CÁPSULA DE CAFÉ FERMENTADO

A L’OR lança um café de edição limitada com grãos cultivados em Ruanda e duplamente fermentados.

Segundo a empresa, o Arábica Bourbon tem aromas herbais suaves e notas adocicadas de chocolate e caramelo.

As cápsulas são para máquinas Nespresso e estão disponíveis no e-commerce da marca (R$ 29,50 a caixa com 10 doses) e nos supermercados da rede Pão de Açúcar.



