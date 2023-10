São Paulo

Depois do almoço, você prefere um cafezinho espresso ou coado para enfrentar a tarde de trabalho? Essa escolha impacta no bolso mais do que se pensa.

Pesquisa feita com cerca de 4.500 estabelecimentos de alimentação das cinco regiões do Brasil mostra que o preço médio do espresso servido após o almoço custa, em média, R$ 6,01, valor 68% mais caro que o coado, que sai por R$ 3,58.

Os dados são da Pesquisa +Valor, realizada pela empresa de vale-refeição e vale-alimentação Ticket.

A depender da região, a diferença pode chegar a 188%. Este é o caso do Centro-Oeste, onde o coado custa, em média, R$ 1,69, ante os R$ 4,88 do espresso. Já as regiões Sudeste e Norte têm o espresso mais caro do Brasil –custam R$ 6,31 e R$ 6,24, respectivamente.

A pesquisa mostra ainda que o cafezinho já corresponde a 10,3% do valor de uma refeição completa no horário do almoço. O preço médio nacional da bebida é R$ 4,72, enquanto que a refeição completa sai por R$ 46,60.

Em tempo: o café espresso (com "s") é um método de preparo de café feito com o uso de máquinas que extraem a bebida por pressão. Logo, estabelecimentos especializados usam a grafia com "s" para diferenciar de um café rápido, açodado. Qualquer café feito em curto intervalo de tempo será um café expresso (com "x"), pois o adjetivo designa algo que é enviado rapidamente. Já espresso diz respeito ao método de preparo, e não à rapidez. Por isso, usa-se esta grafia tal qual no italiano, língua original, assim como se faz com cappuccino, macchiato etc.



