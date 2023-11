São Paulo

A Starbucks global disse estar comprometida com o mercado brasileiro e que espera continuar atendendo aos clientes da cafeteria no país. A declaração ocorre após a SouthRock, que opera as lojas da rede no Brasil, entrar com pedido de recuperação judicial.

Papel na porta da Starbucks da alameda Santos, em São Paulo, informa fechamento da loja - Danilo Verpa/Folhapress

Procurada pelo Café na Prensa, a vice-presidente de comunicação global do Starbucks, Marianne Duong, disse estar ciente da decisão da SouthRock de "reestruturar suas operações comerciais", mas se negou a dar mais detalhes sobre as negociações com o fundo que opera as lojas da marca no Brasil.

"Como uma marca com presença em todo o mundo, temos conversas ativas e contínuas com nosso operador licenciado como parte normal dos negócios. Como prática padrão, não divulgamos o conteúdo de nossas discussões internas com nossos operadores de negócios licenciados", disse Duong, por e-mail.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A SouthRock Capital, que, além do Starbucks, opera marcas como Subway e Eataly no Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial na terça-feira (31) na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo citando dívidas de R$ 1,8 bilhão. A Subway não foi incluída na petição.

O juiz Leonardo Fernandes dos Santos negou o pedido inicial, mas a SouthRock informou que vai recorrer.

No dia 13 de outubro, a empresa já havia perdido o direito de uso da marca Starbucks no Brasil devido ao atraso no pagamento previsto no acordo de licenciamento.

A SouthRock informou ainda que, enquanto reestrutura seus negócios, "todas as marcas continuarão operando".

Na quarta (1), contudo, várias lojas do Starbucks amanheceram fechadas no Brasil, e houve relatos de demissão.

Procurada pelo Café na Prensa para comentar o fechamento das lojas e as demissões, a SouthRock disse que não daria mais detalhes.

Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo Twitter @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br