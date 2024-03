São Paulo

O restaurante Purana.Co, dedicado a servir alimentos sem origem animal, lançou um menu de cafés que mistura espresso com ingredientes veganos e ervas cultivadas no terraço do próprio estabelecimento, situado no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

A nova carta foi elaborada em parceria com a chef Camila Botelho após uma viagem dela pelo Vietnã, onde teve contato com bebidas criativas à base de café.

Bebidas geladas com café do restaurante Purana, em São Paulo - Divulgação

Entre as novidades está o Avatar Coconut Coffee, que leva spirulina azul (uma espécie de alga de pigmentação azulada, que dá à bebida um tom anil), leite de coco e baunilha do cerrado, com a borda do copo finalizada com doce de leite de castanha e coco ralado.

Já o Sweet Love tem uma base de morango, chocolate branco e finalização de chantili de leite de coco e burrito –erva de sabor semelhante à hortelã que é cultivado na horta do terraço.

O Abacate Cream Coffee vai, além da fruta que batiza a bebida, brigadeiro branco, chantili de coco e manjericão anis, também plantado no próprio local.

Todos os cafés são preparados com grãos orgânicos da Unique. Para quem prefere as bebidas tradicionais, a casa mantém um cardápio de clássicos, como espresso e cappuccino –aqui, feito com leite vegetal de aveia.

Para comer, o "pãozinho do amor" é uma versão vegana do pão de queijo e acompanha um requeijão de castanha de caju, com acidez e leveza que não se encontra nos assemelhados de origem animal.

Há ainda opções de refeições, como massas sem glúten, risoto e até feijoada vegana às quartas e sábados.

O local onde fica o restaurante tem um complexo de bem-estar com espaços para meditação, massagem e terapias com sons e aromas, além de uma loja de produtos naturais.

