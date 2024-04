São Paulo

Com a chegada do Dia Mundial do Café, celebrado no próximo domingo (14), várias redes de cafeterias preparam promoções que envolvem café e chocolate de graça, além de crédito para usar na própria rede. Algumas das ofertas já estão valendo.

A Mais1.Café, que tem centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, antecipa a celebração para o último dia útil antes da data. Na sexta (12), quem tirar uma foto consumindo qualquer um dos produtos do cardápio da rede, postar no Instagram e marcar o perfil oficial da franquia, @mais1.café, ganhará um voucher de R$ 20,00 para usar até o dia 20/4.

Café da rede Mais1.Café, que oferece voucher de R$ 20 pelo Dia Mundial do Café - Divulgação

Na Casa Bauducco, a promoção dura o fim de semana inteiro. Quem comprar qualquer fatia de panettone, chocottone ou pandoro, entre sexta (12) e domingo (14), ganhará um café de graça. O consumidor poderá escolher entre o espresso, o carioca, o macchiato e o ristreto. A casa tem 160 cafeterias e serve café produzido pela Ipanema Coffees.

Na paulistana Coffee Walk, a oferta é mais criativa. No domingo (14), haverá um cavalete na cafeteria com a seguinte mensagem: "Dia Mundial do Café. Faça uma arte e ganhe um Café Grátis (Coado)". Quem se arriscar no desenho, além de ganhar um café na hora, ainda concorrerá a um kit da loja. Isto porque, no dia seguinte, a marca fará uma enquete nas redes sociais para que o público escolha a melhor arte.

Na We Coffee, famosa por seus ambientes e bebidas "instagramáveis", a celebração dura o mês inteiro. Ao longo de abril, de segunda a quinta, todas as bebidas com café têm 15% de desconto.

A Café Cultura, com grande presença sobretudo na região Sul, com lojas em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, faz ação semelhante. Durante o mês de abril, a rede dá 10% de desconto em produtos selecionados nas lojinhas com itens de café que ficam dentro das cafeterias.

Até redes de marcas de chocolate e cookies estão aproveitando a data para presentear os clientes. Na Brasil Cacau, por exemplo, quem pedir um café ganhará uma trufa para acompanhar a bebida. Já em lojas selecionadas do Mr. Cheney, na compra de um cookie o cliente terá direito a um espresso.

VEJA ABAIXO AS OFERTAS DAS PRINCIPAIS REDES DE CAFETERIA PARA A DATA

Mais1.Café

Na sexta (12), quem tirar uma foto consumindo qualquer um dos produtos do cardápio da rede, postar no Instagram e marcar o perfil oficial da franquia, @mais1.café, receberá, em até 24h, uma mensagem da Mais1.Café com o cupom, no valor de R$ 20,00, para utilizar até 20/04/2024. @mais1.café

Coffee Walk

No domingo (14), haverá um cavalete na cafeteria com a seguinte mensagem: "Dia Mundial do Café. Faça uma arte e ganhe um Café Grátis (Coado)". Quem desenhar, ganha um café na hora. No dia seguinte, a marca fará uma enquete nas redes sociais para que o público escolha a melhor arte. O autor da arte vencedora ganhará um kit. A ação ocorrerá apenas na loja da rua Fradique Coutinho, pois a unidade da rua Pamplona não abre aos domingos. @coffeewalkbr

Casa Bauducco

Quem comprar qualquer fatia de panettone, chocottone ou pandoro, entre sexta (12) e domingo (14), ganhará um café de graça. O consumidor poderá escolher entre o espresso, o carioca, o macchiato e o ristretto. @casabauducco

Café Cultura

Durante o mês de abril, a rede dá 10% de desconto em produtos selecionados nas lojinhas com itens de café que ficam dentro das cafeterias. @cafecultura

We Coffee

Ao longo de abril, de segunda a quinta, todas as bebidas com café têm 15% de desconto. @wecoffee

Brasil Cacau

Nas mais de 400 lojas que a rede de chocolates tem pelo Brasil, o cliente que pedir um café ganha uma trufa Leitinho para acompanhar. @chocolatesbrasilcacau

Mr. Cheney

A rede celebra a data com um café espresso de presente para o cliente que comprar um cookie. A oferta é válida em lojas selecionadas. @mrcheneyoficial

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br