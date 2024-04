São Paulo

A Raízes do Campo, marca de produtos agroecológicos, abre neste sábado (6) uma cafeteria no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo.

Além de servir os cafés produzidos pelas cooperativas parceiras, o local vai funcionar como loja de outros produtos orgânicos da marca, como suco, chocolate, arroz e feijão, muitos deles cultivados por famílias de assentamentos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Cafeteria da Raízes do Campo em Santa Cecília, região central de São Paulo - Divulgação

O principal café da Raízes do Campo é um blend de grãos produzidos no Sul de Minas por cafeicultores associados à cooperativa Coopfam. Na cafeteria, ele sairá nas versões coado e espresso.

O novo café fica em um casarão antigo na avenida Angélica e mantém a maior parte da estrutura original do imóvel. A ideia é aproveitar o amplo espaço para promover eventos e oficinas com chefs e baristas.

A Raízes do Campo existe desde 2019 e, além de distribuir produtos para algumas redes de supermercado no Brasil, atua no comércio exterior. Uma importante fonte de renda da empresa, por exemplo, está no embarque de café verde para o mercado chinês, que tem crescido em ritmo muito acelerado.

Casa Raízes do Campo Quando De ter. a sáb., das 8h30 às 18h30

De ter. a sáb., das 8h30 às 18h30 Onde Avenida Angélica, 681, Santa Cecília, São Paulo

Avenida Angélica, 681, Santa Cecília, São Paulo Link: https://raizesdocampo.com.br/

COOPERATIVA BRASILEIRA GANHA PRÊMIO DE SUSTENTABILIDADE DA SCA

A cooperativa mineira Sancoffee venceu o prêmio Sustainability Award 2024, principal prêmio na área de sustentabilidade entregue pela SCA (Specialty Coffee Association), a mais importante associação de cafés especiais do mundo.

A entidade reconhece dois vencedores, uma organização sem fins lucrativos, cujo vencedor foi a Root Capital –investidor de impacto social que fornece financiamento e treinamento para empresas agrícolas na África, Ásia e América Latina– e outra com fins lucrativos, esta conquistada pela Sancoffee.

A Sancoffee é uma cooperativa de café especial certificada como B-Corp, localizada na mesorregião do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Com forte foco em relacionamento direto e iniciativas ESG (ambientais, sociais e de governança), ela reúne 20 fazendas da região e oferece suporte a 350 pequenas propriedades não associadas do entorno.

A cooperativa ainda administra um fundo de sustentabilidade, composto por 10% do excedente anual, além de doações, que patrocina iniciativas socioambientais, como programas de empoderamento feminino, desenvolvimento para pequenos produtores, recuperação de áreas degradadas e redução da pegada de carbono.

CASA SANTA LUZIA FAZ PALESTRA SOBRE HARMONIZAÇÃO COM SOBREMESA

Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Café, a Casa Santa Luzia, supermercado paulistano com foco em produtos gourmet, promove uma palestra sobre harmonização de cafés de difrerentes origens do Brasil com sobremesas.

O encontro será conduzido por Leo Montesanto, fundador da Coffee++, e ocorre na próxima quinta-feira (11), das 18h30 às 20h, no próprio Santa Luzia.

O evento é aberto ao público, mas as vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas neste link.

