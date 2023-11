O trânsito da cidade de São Paulo já matou 26 ciclistas entre janeiro e setembro de 2023, um crescimento de 8,33% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Dados do Infosiga, sistema de monitoramento de sinistros de trânsito do governo estadual, indicam que os meses de agosto e setembro deste ano foram os mais letais, com 10 mortes no período.

Corpo de ciclista que morreu atropelado é retirado da avenida Tiradentes, no centro de São Paulo - Marlene Bergamo/Folhapress

Levantamento feito pelo Instituto Multiplicidade Mobilidade Urbana, que reuniu dados do Infosiga com dados da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), mostra que 332 ciclistas foram mortos pelo trânsito da cidade de São Paulo em quase 10 anos.

"Este número significa que ciclistas são invisibilizados. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, mas no caso de pessoas que estão se deslocando em meio de transporte não poluente, de forma autônoma, que faz bem para a cidade, é ainda mais cruel. Significa também que está na hora do poder municipal entender a importância da mobilidade ativa no sistema de transporte", disse a pesquisadora Glaucia Pereira, diretora do instituto.

Ação no Congresso Nacional

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2789/2023, que busca reduzir as mortes de trânsito com a diminuição da velocidade máxima permitida em vias urbanas de todo o país para 50 km/h, como recomenda a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Nas vias coletoras, onde a velocidade máxima é de 40 km/h, e nas locais, onde a velocidade máxima é de 30 km/h, o limite não será alterado.

O texto também prevê regulamentar a fiscalização por velocidade média dos veículos, o que previnira a prática de aceleração nos trechos onde não existem radares.

Além dos esforços parlamentares, há uma petição online (clique aqui), criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, para pressionar a aprovação da medida.

Manifestação

Está marcada para sábado (11), às 11h, na avenida Paulo 6º (zona oeste de São Paulo), uma pedalada em memória à socióloga Marina Harkot, atropelada e morta enquanto pedalava há três anos, em 8 de novembro de 2020. O motorista, José Maria da Costa Júnior, acusado de estar bêbado, dirigir em alta velocidade e de fugir sem prestar socorro, vai a júri popular em junho de 2024. Até lá ele segue em liberdade.